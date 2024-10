San Secondo, “Il tè del giovedì” del 17 ottobre: “La prevenzione per la salute non è un optional”

Si parlerà dell’importanza della prevenzione per la salute al prossimo incontro de “Il tè del giovedì” con il direttore dell’unità operativa di Endoscopia digestiva e Gastroenterologia dell’Azienda Usl di Parma.

Per capire quali sono le verità e i falsi miti su quello che possiamo e dobbiamo fare per prenderci cura del nostro benessere, l’appuntamento è per il 17 ottobre nella sala riunioni della Casa della Comunità di San Secondo, in piazza Martiri della libertà n. 24, con inizio alle ore 17.

Il “Il tè del giovedì” è l’iniziativa di educazione sanitaria organizzata dall’Azienda Usl con i medici di famiglia della medicina di gruppo.

L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare. Per informazioni: tel. 0521.371790.