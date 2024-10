Scuola dell’infanzia statale di Basilicagoiano, nuovo servizio di orario prolungato

Dal 15 ottobre scorso è stato avviato il nuovo servizio di prolungamento orario per gli utenti della scuola dell’infanzia statale “La città incantata” di Basilicagoiano.

Il servizio funziona tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16 alle ore 18, con possibilità di uscita già dalle ore 17,00.

Il servizio ha un costo mensile di euro 30,00, è gestito da educatori della Cooperativa Sociale Accento e comprende anche la distribuzione di una merenda pomeridiana, offerta da CIRFOOD.

Per iscriversi, occorre presentare domanda sul portale ENTRANEXT.

“Siamo molto soddisfatti perché questo servizio rappresenta di fatto un ulteriore e importante “tassello” nel panorama dei servizi extrascolastici, il completamento dell’offerta di “doposcuola” comunale; si configura come un’opportunità educativa che permette alla famiglie una migliore conciliazione dei tempi vita-lavoro. Non a caso il servizio parte solo ora, una volta concluso il tempo degli inserimenti, necessario per il benessere del gruppo dei bambini coinvolti. Per il momento prende avvio con un piccolo gruppo di utenti, circa una decina, con l’auspicio che nel prossimo futuro il servizio possa consolidarsi e strutturarsi al meglio. Le attività proposte dal personale educativo della Coop. Accento saranno quelle di gioco significativo, cioè con materiale destrutturato per stimolare determinati campi di crescita e sviluppo”. – Laura Scalvenzi, Assessore alle Politiche Educative del Comune di Montechiarugolo.