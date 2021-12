Scuola in Ospedale: rinnovata la convenzione con l’istituto Ferrari per la continuità scolastica di chi è ricoverato

“E’ una firma di cui andiamo orgogliosi perché conferma un servizio prezioso per i pazienti pediatrici che sono costretti a lunghi periodi di ricovero”, ha dichiarato la dirigente dell’istituto comprensivo “G. Ferrari” Agnese Tirabassi alla firma per il rinnovo della convenzione per il servizio scolastico dell’obbligo all’interno dell’Ospedale Maggiore che coinvolge anche l’Ufficio scolastico regionale.

“Il nostro impegno – continua la dirigente – si estende anche alle scuole superiori con un progetto specifico coordinato dall’istituto Ferrari e sostenuto dall’associazione Noi per loro”. Al suo fianco le insegnanti “dedicate” ai reparti pediatrici: per la scuola primaria Maria Teresa Bacchi referente, Stefania Re e Rossana Addesa; per la scuola secondaria di primo grado Marzia Fusi, Cecilia Bruschi, Denise Cuna, Simonetta Capelli e Francesca Benassi. E’ compito loro tenere i contatti con le scuole di provenienza dei pazienti cercando di mantenerli al passo con il programma scolastico conciliando i tempi di visita e di cura. Un supporto fondamentale che gli strumenti della didattica a distanza hanno rafforzato soprattutto per gli alunni che devono affrontare un lungo periodo di ricovero. Alla firma della convenzione era presente anche l’assessora alla Scuola Ines Seletti che considera la Scuola in Ospedale “un patrimonio della città”.

“Fin dagli ’50, tra le prime realtà a livello nazionale, la Pediatria dell’Ospedale di Parma si è caratterizzata dall’impegno nel coniugare cura e continuità educativa, due pilastri di promozione di salute e consapevolezza per i futuri cittadini – ha ribadito il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Massimo Fabi – e la firma di questa convenzione è la conferma di un impegno che si rinnova ma che già da anni viene portato avanti con grande collaborazione tra insegnanti e reparti”.