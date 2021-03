Sei minorenni sanzionati per una festa in un’abitazione

Proseguono i controlli del territorio svolti dal personale della Polizia di Stato per le verifiche in merito al contenimento dell’epidemia da Covid-19 sul territorio della provincia.

Con riferimento alla notte di oggi mercoledì 24 Marzo, alla sala operativa della Questura di Parma pervenivano alcune segnalazioni relative a schiamazzi provenienti da un’abitazione privata in questo centro cittadino.

Giunti celermente sul posto, gli operatori accertavano che nell’immobile vi era la presenza di sei soggetti, tutti minorenni di circa sedici anni, radunatisi in loco per una festa di compleanno.

I ragazzi, mortificati per aver arrecato disturbo al vicinato, venivano tutti redarguiti ed identificati in presenza dei rispettivi genitori, contattati dal personale e fatti pervenire sul posto.

Nei confronti di questi, in quanto diretti responsabili delle condotte dei minorenni, venivano altresì redatte sei sanzioni amministrative per il mancato rispetto della normativa in merito all’emergenza sanitaria in atto.

I minorenni, al termine degli atti venivano congedati e riaffidati alle rispettive famiglie.

I controlli della Polizia di Stato diretti alla prevenzione dei reati ed alla verifica del rispetto della normativa emergenziale in vigore proseguiranno come di consueto nelle prossime giornate.

Questura di Parma