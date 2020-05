Settimana della Croce Rossa Italiana, il Presidente Zammarchi dona la bandiera al sindaco Pizzarotti

Suggestiva cerimonia nella sala del Consiglio Comunale, dove il presidente del comitato di Parma della Croce Rossa Italiana, Giuseppe Zammarchi, accompagnato dai membri del Consiglio Direttivo, ha donato la bandiera dalla CRI al Sindaco, Federico Pizzarotti.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della settimana della Croce Rossa Italiana, che culmina, come ogni anno, l’8 maggio in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa Italiana e che quest’anno non prevede cerimonie pubbliche a seguito delle norme anticontagio da Covid – 19.

Al momento erano presenti il Prefetto Giuseppe Forlani, il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Tassi Carboni, l’Assessora alla Scuola Ines Seletti, l’Assessora alle Pari Opportunità ed Associazionismo, Nicoletta Paci.

E’ stata l’occasione per ricambiare la visita che il sindaco, Federico Pizzarotti, assieme all’Assessore Seletti, aveva fatto nella sede di CRI Parma, circa 20 giorni fa, nel momento in cui la città ducale stava affrontando in pieno l’emergenza coronavirus.

Il Presidente di CRI Parma, Giuseppe Zammarchi, ha consegnato la bandiera nelle mani del primo cittadino. E’ stato un modo per potare avanti i valori di solidarietà, sostegno alla popolazione e impegno sul campo su cui si fonda Croce Rossa Italiana e per ringraziare amministratori e cittadini per la vicinanza dimostrata in un tempo tanto difficile per la città e per CRI, impegnata in prima linea per far fronte all’emergenza coronavirus.