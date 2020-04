“Si allunghi la cassa integrazione per i lavoratori diabetici”

La proposta del noto attivista per i diritti delle persone con diabete Damiano Iulio: “Faccio appello alle forze politiche del governo regionale e nazionale e alle sigle sindacali che in questo periodo stanno affrontando con coraggio e tenacia questa pandemia, non si dimentichino che anche il Diabete è stato definito una pandemia.

Il mio appello e nei confronti delle lavoratrici e lavoratori con sacrificio quotidiano stanno correndo il rischio di contrarre il codiv-19, perciò chiedo di allungare la cassa integrazione per i lavoratori diabetici con famiglia a carico “monoreddito” ed i lavoratori “precari” della grande distribuzione.

Tale misura di prevenzione li manterrebbe lontani da possibili contagi sul luogo di lavoro. I soggetti con diabete sono categorie “immunodepressi” che vanno tutelate.

La mia è una proposta di buon senso in linea con la attuale legge 115/87 firmata allora dal presidente Bettino Craxi, leader del Partito Socialista Italiano, anche egli affetto da diabete.”