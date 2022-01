Si finge rappresentante delle Forze dell’Ordine e ruba 70 euro a un anziano

Ieri pomeriggio le Volanti sono intervenute in via Paradigna a seguito di segnalazione al 113 per un furto avvenuto ai danni di un anziano.

Sul posto il personale operante ha appreso che poco prima uno sconosciuto, qualificandosi come appartenente alle Forze dell’Ordine, aveva convinto l’anziano, in quel momento solo in casa, a farlo entrare nell’appartamento con la scusa di dover effettuare dei non meglio precisati controlli. Solo quando è arrivata la badante dell’anziano che ha visto un uomo darsi alla fuga dal cortile dell’abitazione e ha compreso cosa fosse realmente accaduto, è stato accertato che lo sconosciuto aveva messo a soqquadro l’appartamento ed asportato soltanto la somma di 70 euro in contanti custodita sotto il materasso del letto dell’anziano.

Gli Agenti hanno accertato inoltre che negli stessi frangenti l’ignoto malfattore, probabilmente con l’ausilio di uno o più complici mediante l’uso probabilmente di un flessibile, aveva tentato di aprire una cassaforte blindata senza tuttavia riuscire nell’intento.

Sono in corso le ricerche dell’autore del reato con la visione delle telecamere della zona e l’audizione di possibili testimoni.

La Polizia di Stato raccomanda ancora una volta la massima attenzione nell’adottare ogni misura di cautela per la prevenzione dei furti come non lasciare soldi contanti o monili in casa o comunque di conservarle in cassaforte, di chiudere bene le finestre e le inferriate e di segnalare immediatamente alle Forze dell’ordine ogni situazione che possa destare sospetto. Se si hanno dei dubbi non aprire la porta della propria abitazione e non farvi entrare nessuno all’interno.