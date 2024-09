Si rinnova il Comitato Territoriale Iren di Parma: pubblicato il bando di partecipazione

Il Comitato territoriale Iren di Parma, a conclusione del suo terzo mandato triennale, si rinnova e, per completare la sua composizione, ha aperto un bando di partecipazione rivolto a una associazione o organizzazione della società civile presente sul territorio provinciale.

I Comitati nascono dalla volontà di creare un canale strutturato di dialogo tra Iren e i suoi stakeholder sui temi della sostenibilità ambientale e sociale e sulla qualità dei servizi offerti, raccogliendo contributi e suggerimenti per migliorare costantemente le proprie attività a favore del territorio. A tal proposito promuovono momenti di consultazione periodica, raccolgono segnalazioni e richieste provenienti dal territorio, promuovono, d’intesa con il Gruppo Iren, incontri e seminari di approfondimento e sviluppano progetti per la sostenibilità ambientale e sociale. Attualmente i componenti sono 14 e per il quarto mandato si intende integrarli con un nuovo membro.

Il bando, disponibile da oggi fino al 4 ottobre 2024, è rivolto ad associazioni o organizzazioni che rappresentano consumatori, categorie economiche, studenti di scuole superiori e universitari, o attive sui temi ambientali. Le associazioni o organizzazioni devono essere iscritte alla Camera di Commercio provinciale o registrate presso l’Agenzia delle Entrate. Saranno ammesse anche associazioni o organizzazioni che si sono distinte per la partecipazione al dibattito pubblico su tematiche pertinenti all’azione del Gruppo Iren e che provvederanno, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando, all’iscrizione ai Registri regionali delle Associazioni o alla Camera di Commercio.

I soggetti interessati possono consultare il Regolamento e il Bando pubblicati sul sito del Gruppo Iren e presentare la propria candidatura inviandola all’indirizzo mail comitatiterritoriali.pr@gruppoiren.it, utilizzando il fac-simile di lettera di candidatura presente sul sito.

I Comitati Territoriali sono un innovativo canale di dialogo, confronto e progettazione tra il Gruppo Iren e tutti i portatori di interesse delle comunità locali in merito ai servizi dell’azienda e ai temi della sostenibilità ambientale e sociale. I Comitati sono costituiti su base provinciale e corrispondono alle aree geografiche di distribuzione dei servizi di Iren, ovvero Genova, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Torino.