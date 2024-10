Siamo proprio sicuri che dentro FdI sia una corsa a due tra Bocchi e Casa? (di Andrea Marsiletti)

Pubblichiamo di seguito la seconda scheda sulle elezioni regionali 2024 a cura del direttore Andrea Marsiletti.

Le schede conterranno tanto informazioni di contesto politico quanto opinioni che, in quanto tali, per definizione, sono opinabili. (leggi la prima scheda La candidata schleiniana del Pd di Parma alle regionali: Dayla Briganti – di Andrea Marsiletti)

___

Una previsione sulla graduatoria delle preferenze all’interno della lista del Pd di Parma alle regionali è un vezzo che non può mai mancare nei colloqui tra appartenenti al ceto politico locale, sorseggiando un tè inglese con i biscotti.

Chi sta con chi, chi sta con la Schlein, quanto porta quello piuttosto che quell’altro… con chi stanno i circoli del partito, i sindaci, i cattolici, l’Arci, quanti valanghe di voti arriveranno da Fidenza/Salsomaggiore, Borgotaro, Felino, Parma.

Ma subito dopo arriva la seconda domanda: “E di Fratelli d’Italia chi passa a Parma?“.

Bella domanda.

Innanzitutto, quanti consiglieri regionali eleggerà FdI a Parma?

Uno di sicuro, il secondo è possibile ma difficile, imprevedibile considerata la complessità della legge elettorale regionale. Comunque, sempre stando alle analisi del ceto politico, il secondo di FdI scatterebbe a Parma solo se il partito di Giorgia Meloni raggiungerà il 30% su base regionale. Sarà poi così? Mah, fidiamoci per una volta delle conoscenze di percentuali, resti, ripescaggi, rimbalzi flipper del ceto politico.

Veniamo ai nomi.

I candidati di Fratelli d’Italia a Parma sono Priamo Bocchi (capogruppo di FdI a Parma), Cristiano Casa (ex assessore al turismo e alla sicurezza della giunta Pizzarotti), Nicoletta Napoli, Desolina Bizzi (assessora del Comune di Noceto), Salvatore Iaconi Farina (ex sindaco di Soragna).

L’opinione largamente diffusa è che per il primo posto sia in atto una corsa a due tra Priamo Bocchi e Cristiano Casa, con Bocchi dato davanti da quasi tutti.

Ma siamo propio sicuri che sia una corsa a due?

Partiamo dai numeri, quelli più recenti disponibili, pur non sempre omogenei.

Alle regionali del 2020 FdI prese il 9,7% e Priamo Bocchi raccolse 1.582 preferenze, Desolina Bizzi 1.019.

L’unico riscontro elettorale per Cristiano Casa sono le 340 preferenze nel 2017 nella lista di Effetto Parma.

Ma attenzione, Nicoletta Napoli si candidò alle regionali del 2020 nella Lega (all’epoca al 36%) e raccolse 3.762. Mica poche. Direi tantissime.

Non ho le conoscenze per dire se il grosso dei voti della Napoli fossero della Lega (e quindi non migrabili su FdI) o suoi personali, di certo Napoli non può non essere considerata tra le eleggibili. A maggior ragione se è in ticket con Priamo Bocchi.

Casa prenderà pochissimi voti dentro l’apparato (o meglio, l’apparatino) di Effetto Parma che è saldamente nel centrosinistra. E’ da pochi mesi iscritto a FdI, si dice possa raccogliere consensi tra i militanti scontenti dall’attuale dirigenza locale di FdI, la sua è una scalata dall’esterno perchè per essere eletto dovrà prendere tanti voti fuori dal partito di FdI, tra i suoi contatti nei mondi del turismo, della gastronomia, del commercio, delle associazioni di categoria costruiti durante la sua esperienza da assessore di Pizzarotti. Tra l’altro mi pare corra da solo, senza abbinamenti con alcuna candidata femminile.

In bocca al lupo a tutti!

Andrea Marsiletti