Sicurezza, Cavandoli (Lega): “Presto taser in dotazione agli agenti di polizia”

“Da dicembre anche le forze di polizia italiane potrebbero già avere a disposizione il taser. Il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni ha spiegato che 4.482 armi a impulsi elettrici sono pronte per il collaudo finale e che la modifica del regolamento che disciplina la dotazione delle armi alle forze di polizia, dovrebbe approdare al prossimo Consiglio dei Ministri.

Finalmente il lungo iter di sperimentazione iniziato nel 2018 con i Decreti Sicurezza di Matteo Salvini come Ministro dell’Interno sta arrivando a compimento.

In tante situazioni, il taser può essere un utile strumento a tutela dell’incolumità degli agenti di pubblica sicurezza e dei cittadini e in quelle più critiche può essere determinante per evitare il ricorso alle armi da fuoco.

È una vittoria della caparbietà della Lega: per arrivare a questo risultato, si sono dovute superare molte resistenze ideologiche da parte di forze politiche per cui la Sicurezza dei cittadini e degli agenti non è certo una priorità”.

Così Laura Cavandoli, deputata parmigiana della Lega