Sicurezza sul lavoro: a Varsi i Carabinieri riscontrano violazioni, comminata sanzione

L’Arma dei Carabinieri sta effettuando, nella provincia di Parma, una serie di controlli finalizzati a verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nell’ambito di questi specifici servizi, alcuni giorni fa i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Parma, unitamente a personale della stazione Carabinieri di Varsi, hanno proceduto al controllo di alcuni cantieri attivi nell’alta Val Ceno.

In uno dei cantieri oggetto del controllo, sito nel comune di Varsi, sono state registrate infrazioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. In particolare i militari hanno riscontrato la mancata valutazione dei rischi derivati dal potenziale malfunzionamento dell’impianto elettrico, l’utilizzo di attrezzatura da lavoro non conforme alle specifiche disposizioni di legge, l’assenza del progetto riferito alla presenza del ponteggio installato, nonché l’utilizzo di scale per salire e scendere dalle impalcature che non sono risultate conformi alla normativa vigente.

A seguito delle violazioni accertate sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 5.400 euro, con la prescrizione di sanare le irregolarità nel termine di sette giorni.