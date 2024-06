Simone Guernelli: “Qualche considerazione in merito alla vittoria del sindaco Stocchi a Colorno”

Gentile direttore,

ti scrivo in risposta al tuo ultimo articolo intitolato “Christian Stocchi è il sindaco più votato della storia della provincia di Parma. Colorno è ribattezzato Stocchistan”, articolo cui bisogna riconoscere un discreto interesse suscitato all’interno della città di Colorno.

Mi permetto così di risponderti dato che mi citi. E spero perdonerai il tu … ma vista la nostra conoscenza ormai consolidata mi parrebbe ipocrita utilizzare il “lei”.

Sono diversi i punti del tuo articolo, sicuramente ben scritto, che a mio avviso paiono fuorvianti. Per comodità vado per punti:

1) Tu dici che Stocchi è il sindaco più votato della storia della provincia di Parma. Onestamente pare una forzatura un po’ eccessiva. Per rimanere a Colorno nel ’95 D. Conti vinse si col 71 % dei voti ma con un affluenza dell’’85 %, al contrario di Christian che vince col 77 % di un elettorato che però si ferma al 57% (quasi 30 punti in meno). E’ ben diverso! In termini reali Conti arrivò ad avere 3596 voti, quasi 800 voti in più (tra l’altro in una sfida a tre liste, non a due come l’ultima) [Nota del direttore: Simone, è evidente che se si vuole paragonare il risultato del sindaco Stocchi a Colorno con quello di altri Comuni (dai 7.000 ai 200.000 abitanti come Parma città) bisogna per forza considerare la percentuale elettorale, non i voti assoluti. Trovo poi poco significativo il riferimento all’affluenza al voto rispetto a 20 anni fa (un’era geologica in politica), considerato il noto trend di progressiva riduzione del numero dei votanti in tutta Italia, non a Colorno nello specifico]. Se invece vogliamo avvicinarci temporalmente, possiamo ricordare che nel 2021 un sindaco assai lontano politicamente da me come Fiazza a Fontevivo vinse col 77,66 % pari a 2.201 voti in un comune che ha circa 3000 abitanti in meno di Colorno. [Nota del direttore: Come scritto nel mio articolo nella comparazione si fa riferimento a Comuni sopra i 7.000 abitanti, range nel quale Stocchi è risultato essere in percentuale (77%) il sindaco più votato della storia della provincia di Parma. Nei piccoli Comuni, sopratutto di montagna, abbiamo assistito a vittorie con l’80%]. Sarebbe invece, a mio avviso, più utile interrogarsi sui motivi di questo crollo dell’affluenza…

2) Ti ringrazio per avermi citato come uno dei “puntellatori” della lista che sostiene Padovani, ma a parte che il sottoscritto nella vita civile si occupa di logistica e non di edilizia 😊 … credo sia sbagliata questa terminologia. Il #M5S ha compartecipato a Colorno cosi come in altri comuni della provincia a liste civiche all’interno delle quali facevano parte varie forze del cd campo largo ed elementi civici: e se abbiamo perso nella nostra città, abbiamo vinto a Collecchio, Fidenza, Torrile, Lesignano, e ottenuto un buon risultato a Sorbolo Mezzani ( senza il PD) riuscendo ad eleggere nostri esponenti in alcune di queste liste. Detta in altre parole Padovani non ha bisogno di alcun “puntello”, anzi merita solo il nostro ringraziamento per il suo essersi messo a disposizione (oltre che per l’impegno).

3) Anche la lista di Stocchi, esattamente come la nostra, ha al suo interno componenti politiche importanti, (le due operazioni sono a tutti gli effetti speculari): nella lista del Sindaco

uscente erano così presenti il responsabile provinciale di Azione Studentesca (movimento politico di destra legato a Fratelli d’Italia), un neoiscritto a FDI, uno dei referenti locali della Lega. Tutto assolutamente giusto e normale … perché ometterlo nel tuo articolo? Come vedi quello di Stocchi non è semplice civismo…

4) Con questo caro direttore, sia chiaro, senza voler nulla togliere al successo indiscutibile del Sindaco uscente. Io stesso, pur non essendomi candidato, sono cosciente che andrà fatta una seria analisi dei motivi di questa cocente sconfitta. E’ lapalissiano che mentre noi cercavamo, tra mille difficoltà e molti (troppi) errori, di immaginare e capire e raccontare la Colorno del futuro (o dell’idea che noi abbiamo al riguardo) … gli stocchiani (perché se esiste lo Stocchistan, allora si esistono anche gli stocchiani) entravano nelle case dei colornesi ( e a volte anche nei giardini) per recuperare preferenze. E su questo, Andrea, ti do ragione: un gruppo di idealisti, un po’ sognatori come noi, che pensano alla realizzazione di una città verde, sostenibile, connessa… ha fatto (molta) fatica a vedere l’attivismo degli avversari.

5) Molto interessante sarebbe anche comprendere la creazione del consenso nello Stocchistan. Facendo infatti un piccolo sforzo di comprensione balza velocemente agli occhi come nei due comuni a noi confinanti, i relativi sindaci uscenti, che pure hanno vinto con percentuali importanti, hanno fatto una campagna elettorale con sistemi diversi. Mentre Cesari a Sorbolo Mezzani, come al solito, ha ottenuto la vittoria con un uso “aggressivo” dei social e Fadda a Torrile, al contrario, con una campagna più “old style” con tanti incontri su tutto il territorio comunale … Stocchi invece, e spero mi perdonerà per questa affermazione, non ha fatto nulla. O meglio, si sono concentrati su un micidiale, diabolico ma tremendamente efficace assalto alla baionetta all’ultimo colornese per ottenerne il consenso. Il risultato è stata una campagna elettorale scialba, anemica … poche le idee e progetti prospettati agli elettori ( e sia chiaro in questo c’è anche una nostra responsabilità … siamo stati carenti nella comunicazione).

6) Che dire per concludere… 5 anni sono lunghi, la maggioranza dovrà dimostrarsi all’altezza delle aspettative e l’opposizione sicuramente avrà modo di ragionare sui propri errori. Ma attenzione che la prossima consiliatura comunale potrebbe essere assai diversa da quella precedente …

Caro direttore … ti ringrazio sentitamente per la possibilità di replica concessami e ti saluto con la consueta stima…

Simone Guernelli

Ex consigliere comunale Colorno

PS avevo scommesso con te un caffè che potevamo raggiungere il 40% (un risultato col 4 davanti). Visto gli esiti te ne offrirò due ☺️ [Nota del direttore: Grazie, aspetto con piacere l’invito]