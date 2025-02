Sorpreso a rubare nel chiosco del Parco Bizzozzero: 30enne denunciato

Tempestivo intervento dei Carabinieri che hanno sorpreso uno straniero nel chiosco che stava tentando di asportare generi alimentari.

Nei giorni scorsi, una pattuglia di Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma è intervenuta, in pieno giorno, presso il parco Bizzozzero dopo che il proprietario di un’attività commerciale, presente nel parco, ha segnalato un tentativo di furto in atto. Il proprietario dell’attività ha infatti notato un uomo che stava armeggiando con la porta e pertanto ha chiamato immediatamente il 112 per richiedere l’intervento urgente di una pattuglia.

I Carabinieri sono giunti tempestivamente nel parco e hanno inizialmente preso contatti con il proprietario che ha riferito che l’uomo non era più visibile all’esterno ma si sentivano rumori sospetti provenire dall’interno del chiosco. Mentre uno dei militari monitorava l’esterno per prevenire eventuali tentativi di fuga dalla finestra, l’altro è entrato nel locale e ha sorpreso un uomo intento a consumare dei prodotti alimentari.

Durante le attività di sopralluogo sono stati trovati segni evidenti di effrazione.

L’uomo è stato fermato e identificato in un 30enne straniero con precedenti penali per fatti analoghi. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti diversi oggetti idonei all’effrazione: 2 paia di guanti, 2 pinze, 1 tubo in ferro e 1 raschietto per il ghiaccio.

Al termine degli accertamenti compiuti e fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, il 30enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Parma poiché ritenuto il presunto responsabile di furto aggravato e possesso ingiustificato di oggetti idonei all’effrazione.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma