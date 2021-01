Sorpreso nella notte in un hotel di Parma un 53enne ricercato con Mandato d’Arresto Europeo

Nella notte tra il giorno 09.01 e il giorno 10.01 u.s. personale della Squadra volanti in servizio presso la locale sala operativa veniva allertato della presenza in un hotel cittadino, grazie anche a sistemi informativi utilizzati dalla Polizia di Stato, di due cittadini croati, di cui uno gravato da ordine di cattura in forza di mandato di arresto europeo emesso in ambito Schengen dalla Croazia.

Immediatamente detto personale inviava nella struttura alberghiera, sita in via S. Leonardo, due pattuglie automontate i cui operatori, verificata l’effettiva presenza dei due soggetti, provvedevano ad accompagnarli presso i locali della Questura per la compiuta identificazione.

All’esito di questi atti, a carico di F.D., cittadino croato classe 1968, emergeva la presenza di un mandato di arresto europeo emesso nell’ottobre del 2020 dalla Croazia, che ne ordinava l’arresto e la messa a disposizione per estradizione o consegna. Tale ordine era dovuto al fato che il cittadino croato era in attesa di scontare nel paese d’origine alcuni mesi di reclusione per delle truffe commesse in croazia.

Ciò constatato il soggetto veniva tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Parma a disposizione del Presidente della Corte d’Appello di Bologna per il successivo giudizio.

Al contempo veniva data esecuzione a separato ordine di sequestro del documento di identità, emesso dalla Croazia ed inserito in banca dati Schengen, nei confronti dell’altro occupante la camera d’albergo, L.K. classe 1987, gravato da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio.

A fronte della prontezza e capacità del personale della Squadra volanti, che ne ha garantito il risultato, si segnala ancora una volta il pregevole meccanismo del Mandato d’Arresto europeo il quale, inserendosi nell’ambito degli strumenti di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in ambito Schengen, permette il rintraccio e l’assicurazione alla Giustizia di pericolosi soggetti anche in paesi esteri.

Questura di Parma