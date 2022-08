“Taro Noir”, un’estate “da brividi” a Borgotaro: tre serate dedicate ai libri gialli e noir

Avvincenti, misteriosi, tengono “attaccati alle pagine” fino alla fine: sono i libri gialli, thriller, noir, che spesso sono i più amati per le letture estive, magari in spiaggia.

Anche a Borgotaro non mancano gli appassionati del genere, ed occasione perfetta per entrare nel mondo del noir e del giallo arriva TaroNoir, una serie di incontri con autori che si terrà dal 13 al 18 agosto in piazza Manara alle 21.

La rassegna è organizzata dalla Biblioteca Manara in collaborazione con il Comune di Borgo Val di Taro all’interno del progetto “Un Borgo di Storie”, attività di promozione alla lettura sostenuta da Fondazione Cariparma.

L’idea nasce da un borgotarese illustre, lo scrittore Riccardo Landini (autore della serie di Astore Rossi per la casa editrice Newton & Compton) che da qualche anno ha scelto Borgotaro come casa e ha iniziato a collaborare attivamente con le attività culturali della cittadina.

Sarà proprio Landini ad inaugurare la rassegna la sera di sabato 13 agosto alle 21, che dialogherà con Massimo Beccarelli, docente e corrispondente della Gazzetta di Parma.

Martedì 16 agosto sarà poi un appuntamento dedicato a “Milano nera”, con tre scrittori che ambientano i propri gialli proprio a Milano: Alessandro Bastasi, Gianluca Veltri e Lorenzo Sartori.

Ultimo appuntamento tutto al femminile con “Donne in giallo”, giovedì 18 agosto, con le scrittrici Sara La Furia e Marina Visentin. Uno sguardo diverso sul genere, che vanta una lunga e affermata tradizione di grandissime scrittrici di gialli, da Agatha Christie in poi.

“È con grande piacere che offriamo al pubblico locale e non, ha dichiarato il presidente dell’istituto Manara Ugo Vietti, questa serie di appuntamenti serali piacevoli e interessanti, portando a Borgotaro numerosi scrittori di pregio, contribuendo così ad ampliare e diversificare l’offerta di eventi estivi nel capoluogo valtarese. ” In questo periodo, infatti, le attività della biblioteca aumentano esponenzialmente, anche perché il servizio di prestito viene utilizzato ampiamente anche dai visitatori che soggiornano in tutta la vallata.

“La rassegna Taro Noir sarà l’occasione per approfondire il tema del giallo, del noir italiano grazie all’aiuto di autori di spicco che ormai possiamo con orgoglio chiamare “locali”, come Riccardo Landini e Alessandro Bastasi, e di altri scrittori nazionali di altissimo livello. La scelta del genere non è casuale. Il “noir” è infatti considerato un genere popolare, capace di parlare a più generazioni e classi sociali e in questo senso si pone in continuità con il progetto di promozione della lettura “Un Borgo di libri”, ma è anche letteratura che, affrontando direttamente temi spesso violenti o miseri, non ha timore di interrogarsi sugli aspetti inaccessibili e le storture della vita umana» afferma l’Assessore alla Cultura Martina Fortunati.

Tutti gli appuntamenti hanno inizio alle 21 in piazza Manara, ingresso libero.