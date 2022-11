Tenta la rapina in una sala giochi di Collecchio: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Collecchio a seguito di alcuni episodi di furto verificatisi nel territorio, hanno intensificato i servizi preventivi che hanno consentito l’arresto, nella flagranza di tentata rapina aggravata, di un 25enne di origine moldava

Il giovane, travisato e armato di un coltello alle 22 di ieri, faceva irruzione all’interno della sala giochi di Collecchio e, minacciando l’addetta tentava di farsi consegnare l’incasso della giornata. La donna riusciva a chiudersi all’interno dell’ufficio impedendo al giovane di avvicinarsi ai soldi. Lo stesso tentava comunque scavalcando il bancone del bar di trovare un altro punto d’accesso cercando anche di sfondare a calci la porta. Non riuscendo desisteva dall’azione e fuggiva. La pattuglia giunta dopo pochi minuti a seguito della visione delle telecamere di sorveglianza, dagli elementi raccolti dalla testimonianza della vittima e da alcuni particolari (tatuaggio sul collo) riusciva ad individuare il presunto autore.

La pattuglia, perlustrando la zona dell’abitazione del giovane individuava l’autovettura utilizzata per fuggire parcheggiata sotto casa ancora con il motore caldo. Arrivati rinforzi i militari entravano in casa e, dopo aver fermato l’uomo effettuavano la perquisizione trovando nella camera da letto gli abiti indossati per tentare il colpo. Mentre l’uomo dichiarava che la calzamaglia ed il coltello li aveva gettati nel fiume Taro senza ricordare con precisione la zona. Condotto in caserma è stato arrestato per tentata rapina e condotto al carcere di Parma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma