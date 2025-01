Tentano furto nel bar dell’Ospedale Maggiore: due uomini arrestati

La Polizia di Stato di Parma alle prime luci dell’alba ha tratto in arresto due soggetti italiani, ovvero un 35enne e un 37enne, poiché gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso ai danni di un bar sito in via Abbeveratoia ubicato presso l’Ospedale Maggiore di Parma.

Questa mattina, alle ore 04.00 circa, su segnalazione della Sala Operativa, le Volanti della Questura sono intervenute presso il bar dell’Ospedale Maggiore sito nel padiglione “Torre Medicine”, poiché gli addetti alla vigilanza avevano sorpreso due uomini intenti a perpetrare un furto.

Giunti sul posto, i poliziotti, allo scopo di ricostruire l’accaduto contattavano il richiedente, il quale riferiva che durante il giro di perlustrazione aveva udito un tonfo provenire dai locali del bar, e subito dopo la sirena dell’allarme antintrusione aveva iniziato a suonare. Il vigilante notava due soggetti vestiti di scuro che si erano introdotti all’interno dei locali, facendo così attivare l’allarme.

I poliziotti, ricostruito l’accaduto, accompagnavano i due uomini in Questura poiché sprovvisti di documenti identificativi.

I due soggetti, al termine dell’attività di fotosegnalamento da parte del personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica venivano identificati per un cittadino italiano 35enne residente a Parma con numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, resistenza , minaccia e già destinatario di avviso orale emesso dal Questore di Parma , e un cittadino italiano 37enne residente in provincia, anch’egli gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed altresì destinatario di avviso orale emesso dal Questore di Parma. In Questura, i poliziotti visionavano altresì le immagini fornite dall’ Istituto di vigilanza dalla quale si evinceva chiaramente il tentativo di furto da parte dei due soggetti fermati.

I malviventi, a seguito delle formalità di rito, venivano tratti in arresto per il reato di tentato furto aggravato in concorso e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria venivano trattenuti presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio di convalida.

Questura di Parma