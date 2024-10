Tep, 14 corse extraurbane partiranno in anticipo da lunedì 21 ottobre

A partire da lunedì 21 ottobre, saranno anticipati di alcuni minuti gli orari di partenza di alcune corse scolastiche mattutine. L’intervento, frutto di una serie di verifiche approfondite compiute nel corso delle prime settimane del nuovo anno scolastico, ha l’obiettivo di migliorare la puntualità e ottimizzare la distribuzione degli studenti sui vari servizi disponibili.

I controlli completati nelle scorse settimane hanno interessato le corse in partenza dai comuni di Fontanellato, Fornovo, Langhirano, Noceto, S. Michele Tiorre, Monticelli, Traversetolo, Sorbolo, Mezzani e Colorno, che trasportano quotidianamente gli studenti verso i poli scolastici della città di Parma. Dalle analisi è emersa una disomogenea distribuzione dell’affluenza degli utenti, con alcune corse molto utilizzate nelle fasce orarie del mattino a fronte di altre che viaggiano a pochi minuti di distanza con meno persone a bordo.

Per redistribuire in modo più equo il carico sugli autobus e migliorare la puntualità, si è deciso di anticipare alcune partenze del mattino, con variazioni che vanno dai 5 ai 10 minuti. Questa soluzione consentirà una migliore gestione del servizio e garantirà un’esperienza di viaggio più confortevole per gli studenti.

Di seguito, l’elenco delle corse interessate dalle modifiche:

LINEA NUMERO CORSA CAPOLINEA DI PARTENZA ORARIO ATTUALE NUOVO ORARIO ANTICIPATO +/- ORARIO 2120 Busseto-Fontanellato-Parma 603bis Fontanellato 06:53 06:45 – 8 min 2270 Fornovo-Noceto-Parma 2041 Noceto 06:57 06:50 – 7 min 2525 Fornovo-Collecchio-Parma 4803 Fornovo Stazione 06:55 06:50 – 5 min 2670 Langhirano-Parma 7005 Langhirano 06:55 06:50 – 5 min 2545 S. Michele T.-Felino-Parma 5359 S. Michele Tiorre 06:55 06:50 – 5 min 2740 Monticelli-Parma 7577sm S. Geminiano 06:55 06:50 – 5 min 2706 Traversetolo-Basilicanova-Parma 12bis Traversetolo p.za Fanfulla 06:55 06:50 – 5 min 2706 Traversetolo-Basilicanova-Parma 7303 Traversetolo p.za Fanfulla 06:55 06:50 – 5 min 2730 Traversetolo-Pilastrello-Parma 7705U Traversetolo Le Piane 06:52 06:47 – 5 min 2815 Mezzani-Sorbolo-Parma 8221 Mezzano Inferiore 06:37 06:30 – 7 min 2810 S. Sisto-Sorbolo-Parma 8223 San Sisto 06:50 06:45 – 5 min 2822 Mezzani-Ravadese-Parma 8419 Mezzano Inferiore 06:50 06:45 – 5 min 2812 Sabbioneta-Parma 8761sm Sabbioneta 06:45 06:35 – 10 min 2830 Coltaro-Colorno-Parma 8705 Sanguigna 06:40 06:35 – 5 min

TEP ha già avviato le attività di informazione agli utenti tramite personale a bordo degli autobus e attraverso comunicazioni dirette alle famiglie. Inoltre, è stata richiesta la collaborazione delle scuole del territorio per garantire che tutti i genitori siano informati tempestivamente.

Per maggiori dettagli, si invita a visitare il sito www.tep.pr.it o a contattare il servizio informazioni.

Ufficio Stampa TEP spa