Torna a Sacca di Colorno “Padus Mirabilis” festa delle singolarità territoriali del Po, sabato 21 e domenica 22

La manifestazione, alla sua quarta edizione, punta i riflettori sull’ambiente fluviale, biodiversità, sulla cultura, le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche di questo territorio. Tra le novità Il Verziere con una selezione di vivaisti italiani.

Nella località di Sacca di Colorno (PR), situata nel cuore della Food Valley, territorio affascinante, da attraversare in bicicletta o a piedi, fra argini, e sentieri che lambiscono le rive del fiume Po, sabato 21 e domenica 22 settembre torna Padus Mirabilis, festa delle singolarità territoriali del Po e di altre vie d’acqua.

Giunta alla sua quarta edizione, Padus Mirabilis, vuole essere l’occasione per riscoprire la vita all’aria aperta e il valore dell’acqua come fonte di vita e ispirazione.

A Sacca, anticamente adibita a porto fluviale per la città di Parma, i visitatori possono navigare sul fiume a bordo della motonave Stradivari, capitanata dal comandante Giuliano Landini e dell’imbarcazione Anguilla del “Circolo Amici del Po”; prendere parte a degustazioni, incontri gastronomici, cooking show con il supporto di Parma Quality Restaurants, con le chef Nicole Zerbini e Ilaria Consiglio.

A Sacca di Colorno si può esplorare il mercato di prodotti di qualità, e conoscere specialità della cucina parmense come l’Anolino Morbino e il sempre più apprezzato Tortél Dóls di Colorno, il famoso primo piatto della “bassa”, introdotto nella cucina parmigiana dalla stessa Maria Luigia D’Austria, che consiste in una pasta farcita con un ripieno agrodolce, composto di mostarda di frutti antichi (mele cotogne, pere nobili e cocomero bianco) e vino cotto, oggi salvaguardato dalla Confraternita del Tortél Dóls, l’importante istituzione, nata a Colorno nel 2008.

Nelle giornate di mostra i visitatori hanno anche la possibilità di scoprire dalla mattina alla sera le specialità culinarie del territorio nei tanti punti di ristoro, assaggiando i prodotti tipici in versione street food nei numerosi chioschi gourmet, truck, bar, gelaterie da gustare passeggiando o comodamente seduti nei ristoranti Gusto Parma e I Mascalzoni.

Padus Mirabilis, offre, nello scenario naturale delle sponde del Grande Fiume, un’immersione nell’ambiente fluviale, nel mondo rurale e nella biodiversità grazie alla mostra-mercato con artigianato artistico, i mercati di Piante e Animali Perduti e Georgica, qualificati florovivaisti, piccoli produttori alimentari e aziende agricole. Ampio e articolato è il programma che include anche incontri culturali, concerti, presentazioni di libri, laboratori, esposizione, a cura dell’associazione Giovani Agricoltori, di trattori d’epoca e moderni, dimostrazioni di mestieri antichi, come l’intreccio del salice e delle erbe palustri, del vimine, sanguinello e ulivo e racconti come quello dedicato al Teatro di Stalla con l’autore e attore teatrale reggiano Antonio Guidetti.

Tema guida di questa edizione sono gli animali. Gli incontri in programma vertono dunque sul principio della loro considerazione come esseri viventi e non più come oggetti o proprietà.

Padus Mirabilis è anche il luogo ideale per divertirsi con i propri bambini. I più piccoli possono cimentandosi con i giochi in legno con Officina clandestina e il gioco dell’oca, oppure prendere parte ai workshop sul riciclo e cura dell’ambiente curati dall’associazione.

Padus Mirabilis è organizzata da Bi&Bi Eventi in collaborazione con il Comune di Colorno e il patrocinio della Provincia di Parma e si avvale, per gli aspetti culturali, della curatela dell’architetto Vitaliano Biondi – Arvales Fratres e per l’enogastronomia della cura di Elisa Storti.

Ingresso 5 euro. Gratuito fino ai 12 anni e persone con disabilità con accompagnatore.

Tantissimi gli appuntamenti, tutto il programma sul sito www.padusmirabilis.com.