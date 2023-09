Traversetolo, rubano merce per 3400 euro in un supermercato: identificati grazie alle telecamere un 35enne e un 23enne

I carabinieri della Stazione di Traversetolo, hanno raccolto alcuni giorni fa una denuncia di furto parte del responsabile di un supermercato della zona. In particolare riferiva che due uomini, aventi carnagione mulatta, volto parzialmente coperto da cappellini tipo baseball, entrati fingendosi clienti, asportavano una quantità indeterminata di beni nascosti dentro una grande borsa che portavano a tracolla. I due agendo con destrezza, ultimata la “spesa” si separano, quello senza nulla addosso è uscito regolarmente passando per l’uscita senza acquisti, posizionandosi nei pressi dell’uscita di emergenza dove ha aiutato l’altro, con il borsone, ad uscire dileguandosi entrambi in gran fretta.

Purtroppo l’attivazione del sistema d’allarme non ha permesso al personale dipendente di intervenire per tempo.

Attraverso i controlli interni al supermercato, si accertava che i due uomini avevano rubato vari prodotti relativi a cura del corpo e di igiene personale, per un valore complessivo di 3.400 euro.

I carabinieri, acquisita la denuncia, hanno visionato il sistema di videosorveglianza interno dell’esercizio commerciale ricostruendo puntualmente il furto commesso dai due soggetti.

Le immagini hanno permesso di identificare senza alcun’ombra di dubbio uno dei responsabili in un romeno 35enne residente a Roma gravato da precedenti di polizia specifici. Gli ulteriori accertamenti esperiti hanno consentito di individuare anche il secondo uomo ritenuto responsabile del furto, identificato in un rumeno di 23 anni, gravato da precedenti specifici e senza fissa dimora.

Per i due è scattata la denuncia in stato di libertà per furto aggravato.

