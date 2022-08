Tre giovani sparano con una scacciacani nel quartiere Luce a Fidenza: denunciato un 19enne

Sparavano per aria con una pistola scacciacani per le vie del quartiere Luce. Per questo un 19enne è stato denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Fidenza. Il tutto è accaduto verso le 3, della scorsa notte, quando sono giunte molte telefonate da cittadini che hanno segnalato, alla Centrale Operativa della Compagnia di Fidenza, di essere stati svegliati da diversi scoppi riconducibili a colpi d’arma da fuoco.

Immediato l’intervento della pattuglia che individua tre giovani. Fermati per un controllo, a seguito d’ispezione veniva rivenuta nella disponibilità del 19enne l’arma, custodita all’interno di una valigetta. Condotti in caserma per le verifiche, il giovane, che non ha fornito alcuna giustificazione della sua condotta, tranne che affermare che la scacciacani è di libera vendita ed anche completa di tappo rosso, è stato denunciato per disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone. Sequestrata anche l’arma utilizzata per la bravata.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma