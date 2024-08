Trovati 270 grammi di hashish al Parco Ducale grazie al fiuto di Taxi

Il cane antidroga TAXI, in forza al Nucleo Cinofili di Bologna, ha rinvenuto nel Parco Ducale, occultati sotto le siepi o infilati negli anfratti più nascosti, pezzi di hashish di peso e dimensioni differenti, ma tutti destinati allo spaccio.

A pochi giorni di distanza dall’ultimo blitz dei Carabinieri della Compagnia di Parma nel Parco Ducale, che aveva portato al sequestro di 70 gr di hashish e alla denuncia in stato di libertà di tre persone per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, i militari della Stazione di Parma Oltretorrente, questa volta con il supporto di un’unità cinofila antidroga di nome TAXI, hanno effettuato uno specifico servizio mirato all’individuazione delle piccole basi logistiche utilizzate per nascondere lo stupefacente da destinare poi alla vendita.

L’operazione, che non è stata semplice vista l’estensione della superfice verde, grazie ad un servizio pianificato ed articolato in diverse fasi, ha permesso di recuperare 270 gr di hashish, per un valore di mercato al dettaglio che sfiora i 3.000 €.

La fase preliminare è consistita nel suddividere il parco in aree, seppure macro, dove sovente sostano coloro che sono dediti all’attività di spaccio. Fondamentale sono state le osservazioni effettuate da militari in borghese. Non meno importante è stato il contributo fornito in termini di esperienza sul campo dai militari della Stazione di Parma Oltretorrente che quotidianamente battono il Parco cercando di individuare oltre ai delinquenti anche quei minimi indizi dai quali è possibile intravedere uno sviluppo che potrebbe poi portare ad individuare la base logistica.

Individuati i punti più sensibili da controllare, ieri mattina, i militari di Parma Oltretorrente e personale del Nucleo cinofili di Bologna hanno dato il via ad una vera e propria operazione di bonifica finalizzata a privare gli spacciatori della materia prima; lo stupefacente.

Durante le operazioni, in più occasioni, il pastore tedesco TAXI ha cominciato ad annusare l’aria, segnalando la presenza di pezzi di hashish.

Lungo tutto il perimetro, negli anfratti ricavati nei muretti o nei buchi scavati nella terra e poi ricoperti con fogliame TAXI ha fatto trovare diversi pezzi di hashish per un peso complessivo di circa 270 gr.

L’operazione, ad alta visibilità, ha fatto sì che frequentatori abituali del parco, alla vista del massiccio dispositivo, abbiano lasciato l’area verde, rimanendo a debita distanza.

Nella circostanza, parte del dispositivo dinamico, ha proceduto al controllo di 47 persone, che gravitavano nella zona.

Al termine delle operazioni tutto lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto al vincolo del sequestro.

Visti i risultati ottenuti, soprattutto in termini preventivi, l’attività di controllo proseguirà senza sosta al fine di garantire la massima sicurezza ai fruitori di uno dei polmoni verdi della città.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma