Trovati e portati in carcere due soggetti ricercati

Nella giornata di ieri a Parma, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento di pena, hanno individuato, nel centro della città ducale, un soggetto 18enne, già conosciuto dagli inquirenti, resosi responsabile, in più occasioni, di ripetute violazioni alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Parma.

In questo caso, il meticoloso lavoro dei Carabinieri che hanno, di volta in volta, segnalato all’Autorità Giudiziaria competente le continue violazioni, ha consentito di arrivare al provvedimento per cui il soggetto è stato individuato, nuovamente a Parma, e tratto in arresto per essere portato in carcere.

Differente, invece, è la storia del soggetto individuato dai militari della Stazione Carabinieri di Neviano degli Arduini, che hanno arrestato un 27enne, anche questo già noto agli inquirenti.

In questo caso, per un cumulo di pene, il soggetto, individuato in Collecchio, dovrà scontare più di 4 anni di reclusione in via Burla.