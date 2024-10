Turismo a Parma, Daffadà (Pd): “Gli investimenti regionali positivi per Parma”

«Parma è la meta perfetta; un territorio da scoprire e da gustare»

Ci riempie di orgoglio l’articolo del Times e ci conferma che l’importante lavoro portato avanti insieme dalle istituzioni, dalle imprese private, dal sistema culturale sta dando i primi frutti importanti. Il mio impegno è quello di continuare a lavorare per avere più risorse per la qualificazione della ricettività e per l’innovazione dell’offerta, per implementare l’incoming turistico.

Il “Sistema Parma” deve continuare a marciare nella stessa direzione cogliendo le opportunità dei bandi: anche in questa direzione andranno le mie azioni, per informare e accompagnare le attività turistiche e commerciali nella richiesta di finanziamenti. Vorrei tornare al prestigioso riconoscimento del quotidiano inglese per sottolineare che gli importanti investimenti sulla promo commercializzazione turistica sostenuta dalla Regione hanno portato la notizia a fare il giro del mondo.

Attraverso APT Servizi si sono sviluppati programmi prevalentemente rivolti ai mercati internazionali e avviate azioni di sostegno al sistema di informazione e accoglienza turistica degli Enti locali. Gli investimenti regionali hanno contribuito a invertire la tendenza e i risultati sul nostro territorio si vedono, confermati dalle associazioni di categoria e dalla reputazione che Parma si sta guadagnando a livello nazionale e internazionale.

Si è rivelata vincente la scelta di diversificare le mete puntando sulle città d’arte, sul turismo out door nelle aree interne e montane, sui cammini, i sentieri, le ciclovie, sui circuiti della Motor Valley, Food Valley, Sport Valley, che vedono il nostro territorio tra gli assoluti protagonisti. Penso anche ai fondi destinati agli Enti locali per progetti speciali di animazione locale e quelli stanziati per le piccole comunità e le tradizioni locali, con contributi alle Pro Loco e per le rievocazioni storiche Insieme valorizziamo il nostro patrimonio e cresciamo.

Matteo Daffadà, candidato consigliere regionale lista Pd