Tutti matti sotto zero: venerdì 20 dicembre gli “Attacchi di Swing” allo Chapiteau in Cittadella

Prosegue la X edizione di Tutti Matti sotto Zero, festival internazionale di circo contemporaneo e magie nouvelle, che sino al 6 gennaio 2025, riscalderà le feste natalizie con spettacoli per tutte le età e tutti i gusti nel Parco della Cittadella a Parma.

L’appuntamento del terzo week-end di programmazione è il concerto clownesco o spettacolo musicale “Attacchi di Swing” della compagnia di Parma Teatro Necessario, in scena sotto lo Chapiteau nel Parco della Cittadella venerdì 20 dicembre alle 20.30.

Un salottino anni ‘30, atmosfera soffusa, la gran soirée sta per cominciare: in scena il virtuosismo della chitarra manouche di Corrado Caruana e l’eclettismo di Alessandro Mori al clarinetto (e non solo).

Questo “duo swing jazzigano” saltellante e spumeggiante assorbe gli elementi ritmico-armonici del jazz arricchendoli con improbabili strumenti a sorpresa ed una loop station che sintetizza ed amplifica il divertimento. Il pubblico potrà così avventurarsi in un viaggio musicale fatto di ottima musica, brindisi e sorprendenti aneddoti, in un crescendo umoristico surreale, che esploderà in un sorprendente finale.

