Un uomo aggredisce una donna davanti alla stazione, lui resiste ai carabinieri ma viene bloccato

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio, predisposti dal Comando Provinciale di Parma, nelle aree sensibili della città.

Dopo l’arresto per detenzione ai fini di spaccio in Via San Leonardo, i militari della Stazione di Parma Oltretorrente supportati da quelli della Squadra Intervento Operativo del 5° Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna” sono intervenuti in via Monte Altissimo, di fronte alla stazione ferroviaria, in quanto era stata segnalata l’aggressione di un uomo nei confronti di una donna. Giunti immediatamente sul posto individuavano il soggetto, identificato in 25enne di origine cinese residente in provincia di Pisa che, in forte stato di agitazione, aggrediva i militari che con fatica riuscivano a bloccarlo.

Successivamente è stato accompagnato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale per verificare le condizioni di salute rispetto al forte stato di alterazione. Alcuni militari sono ricorsi alle cure dei sanitari per lievi lesioni guaribili in pochi giorni. Il 25enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiali, lesioni e danneggiamento dell’autovettura di servizio.

Sempre i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente sono intervenuti in Via Strada Nuova, in quanto un uomo ha trovato, in un’abitazione di sua proprietà un inquilino abusivo. I militari hanno identificato il soggetto in un 34enne di origine filippina. Nel corso del controllo è stata rinvenuta una modesta quantità di sostanza stupefacente tipo shaboo. L’uomo condotto in caserma per la redazione degli atti è stato denunciato per furto, in quanto si è allacciato al contatore della corrente elettrica, e segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacente.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile durante un controllo ad alcuni giovani in Via Cefalonia, hanno fermato un 16enne. Lo stesso, consegnava spontaneamente un coltello da cucina con una lama di 10 centimetri e pochi grammi di hashish. Condotta in caserma, dopo la denuncia per porto di oggetti atti ad offendere e la segnalazione alla Prefettura quale assuntore, è stato riaffidato alla madre.