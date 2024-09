Unione Pedemontana: cinque incontri su comunità energetiche e fonti rinnovabili

Tutto quello che c’è da sapere su comunità energetiche, fonti rinnovabili e incentivi in cinque incontri, organizzati dall’Unione Pedemontana Parmense e i suoi Comuni in collaborazione con Studio E_Co – Ecologia e consulenza, azienda specializzata del settore e nella gestione degli sportelli energetici degli enti pubblici.

L’Unione e le amministrazioni comunali della Pedemontana, da sempre attente alla sostenibilità, promuovono i cinque appuntamenti formativi e informativi per supportare i cittadini nella transizione ecologica che, per chi non potrà partecipare, si svolgeranno anche in modalità “ibrida”, vale a dire in presenza e in diretta streaming. Per quelli che interverranno “dal vivo”, al termine di ogni incontro ci sarà un rinfresco, rigorosamente sostenibile.

Tutti gli incontri si svolgeranno al sabato mattina, sempre dalle 10 alle 11.30. La prima data da segnare sul calendario è quella di sabato 5 ottobre, quando nella Sala convegni della Rocca di Sala Baganza (P.zza Gramsci, 1) si affronterà il tema “Sostenibilità economica e funzione sociale delle Comunità energetiche”. La seconda tappa sarà sabato 12 ottobre al Centro culturale “Casa I Prati” di Collecchio (Via San Prospero, 13), dove si tratterà “Il ruolo delle imprese nelle comunità energetiche comunali”. Il terzo incontro, intitolato “Consumare energia all’interno di una CER” è previsto per sabato 19 ottobre nel comune di Montechiarugolo, più precisamente nella Sala Amoretti di Basilicanova (Via G. Falcone, 2). Il quarto appuntamento è per il 26 ottobre a Traversetolo nella Sala consiglio della Corte Agresti (Via F.lli Cantini, 8) sul tema “Come utilizzare un fotovoltaico domestico, dentro o fuori una CER”. Il ciclo di incontri si concluderà sabato 9 novembre nella Sala Civica “R. Amoretti” (Via Corridoni, 2) con il tema “Altre opportunità: autoconsumo individuale e a distanza”.

Per seguire gli incontri in diretta streaming sulla piattaforma Zoom, occorre registrarsi compilando l’apposito modulo online all’indirizzo bit.ly/UPP_IncontriCER.

«Penso sia importante rimarcare il fatto che, ancora una volta, le amministrazioni dell’Unione e dei suoi Comuni vogliano essere al passo con la transizione ecologica ed essere parte attiva e proattiva nei confronti della cittadinanza, anche su temi complessi e sfidanti come quello delle Comunità energetiche», sottolinea Daniele Friggeri, assessore al Coordinamento politiche energetiche dell’Unione Pedemontana e sindaco di Montechiarugolo. «Una volontà che si manifesta attraverso azioni concrete, ed è molto significativo che, anche nell’organizzazione di eventi su questo tema, l’Unione cerchi di costruire una comunità coesa. Perché il lavoro di squadra è l’unica soluzione per affrontare correttamente i cambiamenti climatici e raggiungere l’obiettivo della neutralità energetica».