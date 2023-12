Unione Pedemontana: il “Dicembre con Gusto” è servito

Il “Dicembre con Gusto” è servito. Domenica scorsa a Sala Baganza si è aperta l’appetitosa manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, realizzata dal Servizio turistico dell’Unione Pedemontana Parmense in collaborazione con le amministrazioni comunali, le Pro loco e tante altre, vivaci associazioni del territorio, che proseguirà fino a domenica 10 dicembre. Prossime tappe a Collecchio (8 dicembre), Traversetolo (9 e 10 dicembre) e Felino (10 dicembre).

Una manifestazione per offrire al pubblico il meglio dei territori dell’Unione Pedemontana Parmense: il gusto dei sapori tipici della Food Valley e della sua cultura in una terra ricca di storia, nel segno della tradizione ma con un pizzico di innovazione e il piacere di divertirsi insieme, con tanti eventi per grandi e piccoli.

Il taglio del nastro all’ingresso della Rocca Sanvitale di Sala Baganza è stato annunciato da un allegro corteo accompagnato dalle note della Maxentia Brass Band e ha dato il via a Dolce Rocca, la mostra – mercato con degustazioni e vendita di vini e prodotti di panetteria e pasticceria tipici del Natale. A mezzogiorno si è pranzato in piazza Gramsci con il “Cotechino più lungo della provincia” e nel pomeriggio si è svolta la master class con degustazione di vini e dolci a cura della sezione di Parma dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS). Per tutto il giorno sono state organizzate visite guidate in Rocca e al Museo del Vino, mentre i più piccoli hanno potuto divertirsi con i “Giochi di una volta” e fare merenda insieme. Poco dopo le 18 è arrivato l’atteso momento dell’accensione dell’Albero di Natale accompagnato dallo spettacolo di luci e suoni “Orbit” con gli artisti di strada della Compagnia ParolaBianca organizzato in collaborazione con L’Ufficio Incredibile.

«Nelle meravigliose sale della Rocca Sanvitale, diamo il via alla seconda edizione di Cicembre con Gusto – ha affermato l’assessore al Turismo dell’Unione e sindaca di Collecchio Maristella Galli –. Assaporiamo profumi e sapori che sono il frutto del lavoro di tanti piccoli artigiani del gusto che realizzano prodotti eccezionali. Con questa rassegna si rafforza il rapproto tra i Comuni di Collecchio, Felino, Sala Baganza e Traversetolo per la promozione turistica e culturale del nostro territorio e invito tutti a partecipare a questi quattro eventi per conoscerlo e apprezzarlo».

«Rilanciamo una recente tradizione che esalta la qualità dei nostri luoghi- sottolinea il presidente dell’Unione Pedemontana e sindaco di Sala Baganza Aldo Spina –. Con il piacere della convivalità e dei nostri prodotti e con il grande valore aggiunto di una comunità accogliente che si ritrova per uno dei periodi più belli dell’anno».

Il secondo appuntamento sarà venerdì 8 dicembre a Collecchio, con “Gusta il Natale”, una giornata dedicata alla tavola del Natale e al gusto della tradizione all’interno della tensostruttura in viale Saragat dell’InTenso Festival: degustazioni di prodotti tipici e vini, cooking show, mostra mercato e, per i più grandi, un laboratorio gratuito per adulti per la creazione di un centro tavola natalizio e altre attività per i bambini. Verrà infine presentato un libro di ricette natalizie collecchiesi, dopodiché si arriverà all’attesa accensione dell’albero.

Nel weekend di sabato 9 e domenica 10, “Dicembre con Gusto” sarà a Traversetolo con “TravesetoloGolosa”, la due giorni tra degustazioni, giochi antichi, spettacoli e animazioni per tutti. Una mostra-mercato di virtuosi artigiani del gusto in Corte Agresti e una selezione di stand enogastronomici curata dalle associazioni del territorio in piazza Fanfulla. Un invito ad assaporare le prelibatezze del territorio e ritrovare il gusto antico dello stare insieme.

La rassegna si chiuderà, domenica 10 dicembre in piazza Miodini a Felino e per le vie del centro con “FeliNoël”, che proporrà mercati di qualità per abbigliamento, accessori, oggettistica e artigiano, oltre a stand gastronomici e di piccoli produttori agricoli. I bambini potranno partecipare al laboratorio per addobbare gli alberi di Natale, mentre per gli adulti ci sarà la gara a realizzare l’albero più bello con tanto di premiazione. I commercianti parteciperanno invece alla sfida per la “Miglior Vetrina di Natale”. Non mancheranno, infine, eventi di intrattenimento per i bambini, musica e show.

Per ulteriori informazioni e il programma dettagliato di “Dicembre con Gusto”, si può consultare il sito dedicato www.dicembrecongusto.it e il sito del Servizio turistico dell’Unione Pedemontana www.vallidiparma.it, oppure contattare lo IAT Unione Pedemontana Parmense, telefonando allo 0521.331342/43 o inviando una mail all’indirizzo iat@unionepedemontana.pr.it.