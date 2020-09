Vacanze all’aria aperta, cibi sani, natura: l’Emilia Romagna al Salone del Camper di Parma

Se hai un camper, l’Emilia Romagna è la tua perfetta destinazione di viaggio. E’ il messaggio che gli operatori turistici del territorio lanceranno dallo stand dell’Emilia Romagna (padiglione 3, stand B037) nel corso del prossimo Salone del Camper in programma alle Fiere di Parma dal 10 al 22 settembre.

L’Emilia Romagna e la Via Emilia possono vantare una ricca offerta turistica dedicata ai camperisti, che nei territori lungo la millenaria via romana possono trascorrere le proprie vacanze fra trekking nei grandi parchi nazionali e regionali, relax in riva al mare tra spiagge e pinete, tour d’arte e di cultura, itinerari fra i castelli e viaggi enogastronomici lungo le antiche Vie dei Pellegrini. Oggi la stagione si è allungata, grazie all’apertura annuale di alcuni camping e villaggi turistici. Numerose le possibilità di praticare le attività a contatto con la natura: bike, nordic walking, sailing, canoa, fitness, pesca, equitazione. E sempre più strutture stanno adottando iniziative per ridurre al minimo il loro impatto ecologico, dai detergenti biodegradabili alla raccolta differenziata. Il Salone del Camper è considerato uno dei più importanti appuntamenti del settore per il numero di operatori della domanda italiani e internazionali attesi all’evento. Sarà dunque un’importante vetrina per presentare al mercato le ultime novità in fatto di viaggi e vacanze all’aria aperta, da Piacenza a Rimini.

«L’Emilia Romagna -sottolinea l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini- dimostra anche nel turismo en plein air la sua grande capacità di accoglienza e organizzazione, come testimoniano 130 strutture tra campeggi e villaggi turistici, per circa 122.000 posti letto complessivi, dotate di ogni comfort e servizio e immerse nella natura. L’offerta rivolta agli amanti delle vacanze all’aria aperta è unica e spazia dai borghi dell’entroterra ai parchi e alle riserve naturali, dalle località balneari della Riviera al Circuito dei Castelli, senza dimenticare l’eccezionale enogastronomia tipica, la Motor Valley, il benessere termale e i tanti eventi nelle Città d’Arte. L’appuntamento di Parma rappresenta, oggi più che mai, un’opportunità unica per presentare le nuove proposte dei nostri operatori».

Nell’area espositiva regionale, di 128 mq, campeggerà un truck in cui sarà possibile degustare a pagamento piadine con prodotti Dop e Igp e vini del territorio emiliano romagnolo, dal Sangiovese di Romagna a Spergola e Lambrusco. Previste anche degustazioni gratuite: sabato 12 e domenica 13 settembre, dalle 11.30 alle 12.30, l’Associazione dei Castelli del Ducato proporrà un goloso assaggio di Strolghino, ghiotto salume (offerto dal comune di Busseto con gli operatori economici del territorio Salumificio Dallatana di Roncole Verdi e panificio Vicini di Busseto), mentre martedì 15 settembre è in programma una degustazione dei tipici tortelli alla lastra dell’Appennino tosco-romagnolo.

Ogni giorno sarà distribuito materiale promozionale e ci sarà un programma di attività, animazioni e intrattenimenti per bambini.

Gli operatori presenti allo stand Emilia Romagna sono: Parco delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, Parco Tosco emiliano, Camping Florenz / Lido degli Scacchi, Camping & Natura Villages / Ravenna, Mosaico Villaggi / Marina di Ravenna, Ramingo Travel / Ravenna, Cesenatico Camping Village / Cesenatico, Slow Bike Tourism / Fusignano, Tahiti Camping & Thermae/ Lido delle Nazioni, Pat gruppo storico il Melograno, Atlantide-Diga Ridracoli Museo Idro, Romagna Trekking, Associazione Castelli Ducato Parma e Piacenza, Selezione Modena-Caseificio 4 Madonne, Cammini e Vie di pellegrinaggio Emilia Romagna.

I Castelli del Ducato di Parma e Piacenza -circuito di 31 manieri sul territorio- presenteranno le proprie proposte secondo il seguente calendario: Sabato 12 settembre, i rappresentanti del Castello di Bianello con i figuranti Corteo Storico Matildico (mattino) e il Labirinto della Masone, la Rocca dei Terzi di Sissa con figuranti in costume storico (pomeriggio). Domenica 13 settembre (mattino e pomeriggio): Castello di Bianello con figuranti Corteo Storico Matildico. Lunedì 14 settembre, (mattino e pomeriggio) presente il team specializzato in proposte per camperisti “In Camper con Gusto”. Martedì 15 settembre (mattino e pomeriggio), il tour operator Michel Tours -specializzato in itinerari di fede tra Castelli, pievi, santuari e luoghi d’arte- presenterà il nuovo catalogo realizzato proprio a tema rocche, fortezze, manieri. Mercoledì 16 settembre (mattino e pomeriggio) Castello di Gropparello con alcuni figuranti del Parco delle Fiabe. Giovedì 17 settembre, (mattino e pomeriggio) Labirinto della Masone e Mastio e Borgo di Vigoleno. Torna venerdì 18 settembre e sabato 19 settembre il Castello di Bianello con figuranti Corteo Storico Matildico (mattino e pomeriggio). Domenica 20 settembre, al mattino Castello di Bianello con i figuranti Corteo Storico Matildico e la Rocca dei Terzi di Sissa con figuranti in costume storico e, nel pomeriggio, a chiudere la kermesse il Castello di Bianello.