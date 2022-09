Vanolli (Pd): “Bene il lavoro coordinato degli enti locali contro il caro bollette”

“Il “caro bollette” e l’inflazione rischiano di avere effetti devastanti su molte famiglie a medio basso reddito e sulle piccole imprese”, afferma in una nota Michele Vanolli, candidato della coalizione di centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio Uninominale Emilia Romagna 02, “e tutti gli enti coinvolti, a tutti i livelli, devono fare la propria parte per ammortizzare gli impatti sociali dell’aumento dei prezzi”.

“Trovo di grande importanza l’iniziativa del Presidente della Provincia di Parma, Andrea Massari, il quale ha riunito intorno ad un tavolo 80 persone tra sindaci del territorio, amministratori locali, associazioni di categoria e parti sociali”, si legge nella nota, “soltanto con un lavoro coordinato tra gli enti, infatti, si possono porre in essere iniziative efficaci”.

“In questo senso, credo si debba sostenere con forza la proposta di dare da subito più liquidità ai Comuni, attraverso le risorse accantonate nel “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, prosegue Vanolli, “è stato stimato che, liberando il 30% di queste risorse, i Comuni del Parmense avrebbero da subito a disposizione tra i 12 e i 15 milioni di euro da investire per ammortizzare l’impatto sociale degli aumenti”.

“L’inverno che abbiamo davanti imporrà un adeguamento dei nostri stili di vita e dovremo mettere in campo scelte strategiche di lungo periodo nel campo della transizione energetica”, conclude Vanolli, “nell’immediato però, servono decisioni come quella sopra proposta che consentano di alleviare gli impatti sociali nei confronti dei soggetti in maggiore difficoltà”.