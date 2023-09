Varano Melagari, sotto effetto di alcol e droga esce di strada fermandosi sul ciglio di un precipizio: denunciata

I Carabinieri della Stazione di Sala Baganza sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto a Varano dè Melegari, con un ferito fortunatamente non grave a causa di una fuoriuscita autonoma del mezzo, che ha terminato la propria corsa contro un grosso albero, a ridosso di un precipizio di circa 50 metri.

I conseguenti accertamenti effettuati, hanno consentito di verificare che la donna alla guida del veicolo era sia sotto l’influenza di stupefacenti, che in stato di ebbrezza, venendo pertanto deferita alla Procura della Repubblica di Parma.

Al termine dei rilievi e delle operazioni svolte e soprattutto, una volta estratta la donna dal veicolo, con il prezioso supporto dei vigili del fuoco di Parma, sono stati svolti gli accertamenti tossicologici per escludere l’assunzione di alcool e droga da parte della conducente. I riscontri, purtroppo sono stati positivi per l’assunzione di cannabinoidi, evidenziando anche un tasso alcolemico pari a 1.67 g/l, ben oltre il limite di tolleranza di 0,5 g/l.

Per questi motivi la donna è stata denunciata in stato di libertà per i reati di guida sotto l’influenza di droga ed in stato di ebbrezza, vedendosi sequestrare il veicolo ai fini della confisca e ritirare la patente di guida per i provvedimenti di competenza della Prefettura.

I controlli dei carabinieri continueranno per prevenire queste condotte di guida, particolarmente pericolose e spesso causa di incidenti stradali con conseguenza fatali.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma