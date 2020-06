Varsi: partono i lavori sul ponte di Rio Riservano

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità ha consegnato stamattina i lavori di messa in sicurezza del ponte sul rio Riservano, lungo la Sp28 di Varsi, alla ditta appaltatrice, la ITON di Cavriago (RE).

Alla consegna erano presenti il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi e il Sindaco di Varsi Angelo Peracchi.

I lavori comporteranno la collocazione di tiranti per ovviare a una lesione longitudinale dell’arco del ponte e la sistemazione dello scolo delle acque meteoriche.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, in quel tratto di strada è stato istituito da oggi il senso unico alternato con semaforo, per tutta la durata dei lavori, stimati in due mesi circa.

Il semaforo funziona solo di giorno, la sera viene smontato, quindi di notte la viabilità è regolare.

“Abbiamo cercato di ridurre al minimo il disagio di chi percorre il ponte, pur garantendo le necessarie misure di sicurezza per gli utenti della strada e delle maestranze.” spiega il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi.