Varsi, ubriaco alla guida tenta di aggredire i carabinieri dopo un pericoloso inseguimento: denunciato un 54enne

…Sono arrivato a casa, non potete farmi più niente…. Con questa frase ha esordito il 54enne fermato sotto casa dai Carabinieri dopo un rocambolesco inseguimento fra le strade del Comune montano. Quando i Carabinieri hanno cercato di spiegargli che non era proprio così ha tentato di aggredirli.

Alcuni giorni fa, verso le 02.30 del mattino, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Varsi impegnata nel controllo della circolazione stradale notava un “fuoristrada” che, alla vista degli operanti, invertiva il senso di marcia con l’evidente l’intento di sottrarsi al controllo.

Iniziava così un rocambolesco inseguimento fra le vie del paese, con i Carabinieri a tallonare l’auto in fuga che a velocità elevata effettuando manovre a dir poco azzardate, cercava di seminarli.

I militari si sono resi conto fin da subito, con l’attraversamento di un cortile privato a tutta velocità, che il conducente dell’auto, di fermarsi non ne aveva la minima intenzione.

Nemmeno l’attivazione delle sirene e dei lampeggianti, resasi necessaria, per salvaguardare l’incolumità degli altri utenti della strada, faceva arrestare la marcia al 54enne.

Vista la situazione che si era venuta a creare, l’auto doveva essere fermata a tutti i costi, ma proprio mentre i militari cercavano il momento giusto per bloccarla, ecco illuminarsi gli stop.

Una volta sceso dal veicolo, alla contestazione del comportamento tenuto, l’uomo ribatteva che ormai era arrivato a casa e non potevano fargli più nulla.

Nel sentirsi rispondere che si sbagliava l’uomo si alterava e, al fine di impedire le attività dei militari, mentre il capo equipaggio apriva il portellone dell’automezzo di servizio l’uomo lo afferrava, spingendolo con violenza per richiuderlo. Con un atteggiamento molto aggressivo cercava di impedire ai militari di operare, nonostante i reiterati tentativi di riportarlo alla calma.

Il comportamento tenuto sia alla guida che successivamente, gli occhi lucidi e l’alito alcolico facevano ritenere che il 54enne avesse assunto bevande alcoliche in quantità eccessiva, che l’uomo avesse guidato in stato di ebrezza alcolica.

I Carabinieri di Varsi hanno chiesto supporto ai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Borgo Val di taro per la verifica con l’etilometro del tasso alcolemico e fugare così ogni dubbio.

Lo strumento faceva registrare un valore molto vicino a 1,5 g/l, che comportava il ritiro immediato della patente di guida.

Condotto in caserma, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per guida in stato di ebrezza alcolica e resistenza Pubblico Ufficiale.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma