Via Budellungo: denunciati 4 minorenni per tentativo di furto di biciclette in un condominio

Si sono introdotti nei garage di un condominio in zona via Budellungo e armati di una grossa forbice da potatura ed hanno tentato di tagliare le catene che assicuravano le bici alle rastrelliere.

Allertati da un condomino i Carabinieri della Stazione di S. Pancrazio, Vigatto ed un equipaggio della Sezione Radiomobile sono intervenuti bloccando i quattro, tutti minorenni.

*******

I Carabinieri della Stazione di S. Pancrazio P.se hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, 4 ragazzi minorenni, quali presunti autori di un tentato furto di biciclette all’interno di un condominio.

L’episodio risale a qualche giorno fa quando verso le ore 03.30 un cittadino, residente in un condominio nelle vicinanze della via Budellungo, svegliato dai rumori provenienti dai garage, ed in particolare dalla zona attigua alle cantine, dove di solito sono parcheggiate le bici dei condomini, notava la presenza di 4 ragazzi, intenti ad armeggiare proprio intorno alle biciclette riposte nelle rastrelliere.

Immediatamente contattava il 112 riferendo quello che stava accadendo, e richiedendo l’intervento dei Carabinieri. L’operatore della Centrale, inviava sul posto tre pattuglie che in quel momento stavano svolgendo servizio di controllo del territorio, competenti ad intervenire in quella zona, che in pochi minuti raggiungevano l’obiettivo. I militari, dopo avere bloccato tutte le possibili vie di fuga, si sono diretti velocemente nei garage, dove i 4 stavano ancora tentando di tagliare le catene con le quali le biciclette erano assicurate alle rastrelliere. Una volta bloccati, uno dei 4 è stato trovato in possesso di una grossa forbice, del tipo da potatura che stava utilizzando per tentare di tagliare le catene.

I Carabinieri, a conclusione dell’attività investigativa hanno deferito i 4 minori alla Procura per i Minorenni di Bologna, per il reato di tentato furto in concorso. Ovviamente, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, seppure formalmente indagati, avranno modo di esporre, se vorranno, le proprie posizioni a fronte delle accuse che gli sono state mosse.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma