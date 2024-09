Via Emilia Est, colpisce un ragazzo con calci e pugni per rapinarlo e poi aggredisce i carabinieri: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente e della Sezione Radiomobile di Parma, hanno arrestato nella flagranza del reato un 50enne di origini africane, dimorante in Parma, ritenuto il presunto responsabile dei reati di tentata rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’episodio risale a qualche giorno fa quando una pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta d’iniziativa in via Emilia Est, in soccorso di un ragazzo che in quel momento era stato aggredito da un individuo a lui sconosciuto, che colpendolo con calci e pugni stava cercando di rapinarlo del portafogli. I Carabinieri, intervenuti immediatamente riuscivano a bloccare l’aggressore ed a mettere in sicurezza la vittima.

A questo punto, però, l’aggressore in evidente stato di agitazione, visto che i propri intenti delittuosi non erano andati a buon fine a causa del tempestivo intervento della pattuglia, preso dalla rabbia, aggrediva prima verbalmente e poi fisicamente gli operanti che, con non poca fatica e con l’ausilio di una pattuglia della Stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente, riuscivano comunque a bloccarlo e successivamente ad accompagnarlo presso gli uffici della Caserma di Strada Fonderie.

Nella circostanza, visto il persistere dello stato di aggressività, valutata l’assoluta pericolosità sociale e la totale mancanza di autocontrollo, il 50enne, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato arrestato perché ritenuto responsabile dei reati di tentata rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Su disposizione del P.M. di turno l’uomo è stato condotto in carcere, in attesa della convalida dell’arresto. Il giudice, dopo avere convalidato l’arresto ha disposto per il 50enne il divieto di dimora nella provincia di Parma.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma