Vignali a Ravadese: “Periferie poco ascoltate, istituiremo l’assessorato ai quartieri”

“Istituiremo un assessorato ai Quartieri e frazioni. Dobbiamo occuparci urgentemente delle zone più periferiche, perché sono state completamente abbandonate a sé stesse in questi ultimi 10 anni. L’esperienza dei Ccv non ha funzionato perché l’amministrazione uscente non ha coordinato le istanze che arrivavano dalle periferie e che sono rimaste completamente inascoltate. Dobbiamo riprendere il dialogo che si è interrotto e valorizzare le frazioni dotandole di servizi e spazi di vita di qualità, perché abbiano una loro autonomia: trasporto pubblico, servizi commerciali, spazi verdi attrezzati, ciclabili, maggior controllo del territorio, potenziamento dell’illuminazione e più telecamere, perché gli episodi di furti e microcriminalità si moltiplicano e deve essere posto un freno subito”.

Lo ha dichiarato Pietro Vignali, ieri sera, a un incontro con i cittadini delle frazioni del quartiere Cortile San Martino e in particolare di Ravadese, Case Vecchie, Pizzolese, Ugozzolo, Pedrignano, Paradigna, Baganzolino e Moletolo.

I cittadini delle frazioni hanno lamentato l’assenza totale di confronto con l’amministrazione uscente: “Per anni non ci ha ascoltato nessuno, abbiamo avuto a che fare con un muro di gomma” – hanno spiegato. Gli abitanti delle zone periferiche, di Ravadese in particolare, hanno segnalato la cronica mancanza del servizio di trasporto pubblico, di aree verdi con giochi bimbi, di piste ciclabili, segnalato strade strette e assenza di marciapiedi e parcheggi. È arrivata poi la richiesta di un sistema per ridurre la velocità dei mezzi pesanti.