Vincenzo Siennica (Consigliere “Quartiere Parma Centro” – CCV): “Via Mazzini, un progetto contro il centro storico”

Dopo svariate prese di posizioni in questi anni, dopo i pesanti ritardi denunciati un anno fa, con via Mazzini e viale Mariotti chiuse per assurdi lavori, per la terza volta vediamo la via d’ingresso al centro storico messa per aria.

Lavori infiniti, per il secondo anno consecutivo, per restringere una strada importante alla viabilità e fulcro dell’economia del centro storico. Ormai gli oltre 700 mila euro sono stati spesi a discapito dei cittadini parmigiani, ma quello che m’indigna di più e che già evidenziai all’Assessore Alinovi lo scorso anno, è la mancanza di la puntualità nei lavori. Ma a quanto pare è difficile coordinare un cantiere!

Alcuni tratti di via Mazzini dovevano essere finiti e riaperti il 15 agosto e altri il 28 agosto con il termine dei lavori, come si evince dal comunicato stampa ufficiale del Comune di Parma, ma ad oggi con il sopralluogo che ho effettuato questa mattina, ancora è tutto messo per aria.

Via Mazzini, metà piazza Garibaldi e il primo tratto di strada Repubblica chiuse in senso unico alternato, via Oberdan chiusa al traffico e anche l’ingresso di via Carducci nuovamente chiusa, senza parlare di altri numerosi borghetti chiusi alla viabilità, per lavori stradali in ritardo. Strade necessarie per far fluire il traffico residenziale come b.go Primo Bocchi.

Vedo solo ulteriori ragioni per far scappare chi abita il centro storico e soprattutto chi ci lavora e non vedo una riqualificazione e aiuto allo stesso.

Vincenzo Siennica (Consigliere “Quartiere Parma Centro” – Consiglio Cittadini Volontari)