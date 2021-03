Webinar sul sistema scolastico parmense, Saponara (Lega): “Molto utile”

Webinar nel tardo pomeriggio di ieri con il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso che ha incontrato da remoto il Prefetto, il Provveditore agli Studi e il Presidente della Provincia di Parma, oltre che alcuni Sindaci territorialmente rappresentativi del variegato territorio della provincia, e una rappresentanza di genitori e studenti.

“L’incontro- spiega la senatrice Maria Gabriella Saponara- è stato organizzato a fronte delle ripetute proteste da parte di studenti e genitori a seguito della chiusura delle scuole, nonché a seguito di sollecitazioni da parte di alcuni sindaci del territorio. Per questo ho ritenuto utile e opportuno un momento di incontro/confronto con il Sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso così da rappresentare le problematiche esistenti e valutare possibili soluzioni per rispondere alle esigenze di alunni, genitori e insegnanti”.

Moderatrice e coordinatrice dell’incontro il sindaco di Lesignano Sabrina Alberini, con delega alla scuola nell’Unione Montana che ha esposto al sottosegretario le problematiche innescate in molti comuni della provincia dalla chiusura delle scuole, sia in considerazione del fatto che le famiglie si sono trovate in estrema difficoltà , sia in considerazione dell’assenza di contagi in alcuni comuni, soprattutto quelli della montagna. Il Presidente della Provincia Diego Rossi ha evidenziato il lavoro svolto in questi mesi per assicurare agli studenti di Parma e provincia un adeguato trasporto pubblico oltre che la sicurezza nelle scuole ottemperando a tutta la normativa. Da parte del Provveditore Maurizio Bocedi è stato confermato l’enorme sforzo che insegnanti e dirigenti scolastici hanno messo in campo per assicurare agli studenti sia la didattica in presenza nei periodi in cui è stata consentita , sia la didattica digitale.