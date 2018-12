Dal 5 gennaio 2019 al 7 marzo 2020, il primo sabato mattina di ogni mese, dalle 9,45 alle 12, con la guida turistica Maura Rossi, sarà possibile conoscere “La nostra storia tra le strade della città”. Questo infatti è il tema della 7^ edizione di “Vieni a scoprire Parma e la sua provincia” di Intercral, che organizza visite guidate gratuite ai tesori artistici e storici del nostro territorio, con il patrocinio di Comune di Parma, Provincia di Parma, Parma 2020, Touring Club Italiano, Associazione delle Guide di Parma, FITeL e Progetto Itaca.

L’iniziativa è stata presentata stamattina a Palazzo Giordani dal Presidente della Provincia Diego Rossi, il Presidente di Progetto Itaca Lelio Pallini e il Presidente di Intercral Parma Mauro Pinardi.

“Un grazie all’Intercral per il continuo impegno anche sul fronte della cultura e della promozione del territorio – ha dichiarato il Presidente della Provincia Diego Rossi – Non dobbiamo mai dimenticarci il valore della storia, della memoria, della conoscenza e delle nostre radici”.

“Intendiamo ancora una volta valorizzare il patrimonio artistico e culturale della nostra provincia – ha spiegato il Presidente di Intercral Mauro Pinardi – con questa la 7^ edizione vogliamo ridare “vita” ad alcuni luoghi poco conosciuti, ripercorrere attraverso una visita mirata le strade della città, riscoprire cosa nascondono dietro il nome, cosa è avvenuto in quel luogo, la storia e gli avvenimenti che custodiscono. Saranno aperti monumenti chiusi o abbandonati, per offrire alla cittadinanza un’occasione per arricchire le proprie conoscenze storiche, culturali e artistiche del territorio, fondamentali per una cittadinanza consapevole e per essere ambasciatori della cultura, del nostro paese, unico al mondo.”

Intercarl è un’associazione inscritta al registro provinciale della promozione sociale Regionale, nata nel 2002 per fornire alle associazione aderenti e ai soci servizi e occasioni di sviluppo, vantaggi e possibilità di incontro, per accrescere le conoscenze culturali, turistiche, storiche e sportive, attraverso quel denominatore comune che é l’aggregazione sociale.

Questa 7^ edizione si arricchisce di una importante collaborazione con Progetto Itaca, i cui soci potranno beneficiare di queste visite, insieme ai soci di Intercral Parma, Touring e FITeL.

Progetto Itaca si occupa da 5 anni di salute mentale, prevenzione, informazione, supporto a chi soffre di disturbi psichici e alle loro famiglie.

“Questa sarà per i nostri aderenti un’occasione di socializzazione importante – spiega il presidente di Progetto Itala Pallini – Stare insieme ad altre persone e muoversi con loro in città per uno scopo culturale e turistico potrà contribuire a migliorare le loro relazioni al di fuori di un ambito protetto.”

Sarà a carico dei visitatori solo l’eventuale costo del biglietto d’ingresso.

E’ necessaria la prenotazione telefonica (da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18.30 Tel. 0521.969637) o via mail (info@intercralparma.it).

La visita è garantita con un numero minimo di 5 ad un massimo di 25/30 persone

Programma delle visite

2019

Sabato 5 gennaio – La via Emilia Est Il tratto nobile della strada Maestra.

sabato 2 febbraio – la via Emilia Ovest… e quello più popolare ed umile.

sabato 2 marzo – Via Farini. Il segmento sud del Cardo, dai tanti nomi…

sabato 6 aprile – Via Cavour e quello nord: Strada di S. Lucia

sabato 1 giugno – Via Garibaldi. La strada della Corte e dei Teatri.

sabato 5 ottobre – Lo Stradone. Un boulevard fuori dalla Francia.

sabato 2 novembre – Il LungoParma. Arteria stradale e splendida passeggiata.

sabato 7 dicembre – Le strade del cibo. Profumi e sapori dentro la città.

2020

sabato 4 gennaio – Le strade del lavoro… con tante attività scomparse.

sabato 1 febbraio – I borghi malfamati. Luci e ombre.

sabato 7 marzo – Le strade della rivolta. L’anima turbolenta e irriducibile di Parma.