Il Comitato delle vittime delle Foibe scrive a Pizzarotti: “Venga cancellato quel vergognoso convegno del 10 febbraio con le sue menzogne storiche”

Al Sindaco di Parma Federico Pizzarotti

Al Cinema Astra di Parma

E p.c.:

agli organi di stampa



Lo scrivente Comitato, costituitosi lo scorso 22 gennaio a Roma chiede la cancellazione del Convegno ” Foibe e Fascismo 2019″ in programma per il 10 febbraio p.v. presso il cinema Astra di Parma.

Tale convegno revisionista / giustificazionista /negazionista rappresenta l’ennesimo insulto alla memoria degli Istriani, Fiumani e Dalmati barbaramente seviziati, trucidati, deportati dai partigiani comunisti titini sul confine orientale a guerra finita, la cui unica colpa era di essere italiani. (LEGGI)

In detto convegno saranno presenti anche 2 video che negano l’esistenza della Foiba di Basovizza!! (monumento nazionale italiano) e spargono menzogne antistoriche sul calvario e l’uccisione della giovane studentessa laureanda Norma Cossetto.

Ancora una volta anche la storia viene violentata in nome di una ideologia estremista e di meschini interessi che a tutto lasciano spazio, tranne che alla pura e semplice narrazione dei fatti storicamente accertata e testimoniata dai discendenti diretti , verita’ che non puo’ avere colore politico perche’ la verita’ basta a se stessa.

Verita’ che palesemente fa male solo a chi ha la coscienza sporca.

La nostra richiesta non lede la libertà per gli organizzatori di effettuare in qualsivoglia altro giorno una simile iniziativa ma non nel giorno od in prossimità ed in relazione al GIORNO del RICORDO perché sarebbe in spregio ai nostri sentimenti e in violazione ai contenuti della L.92/2004.



Comitato Familiari Vittime Giuliane, istriane, Fiumane, Dalmate