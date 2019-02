Collecchio: furti su auto in sosta, denunciato un moldavo

I Carabinieri della Stazione di Collecchio e di Sala Baganza hanno sorpreso, nella tarda serata di ieri un moldavo, classe 1999, residente a Parma, che poco prima aveva danneggiato cinque autovetture, parcheggiate nelle strade del centro di Collecchio, allo scopo di sottrarre beni all’interno di esse custoditi.

Fermato dai militari per un controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di oggetti idonei allo scasso, tra cui un martelletto frangi vetro ed altri che dai successivi riscontri si sono palesati di provenienza furtiva: un rapido giro nelle vie adiacenti ha consentito di trovare cinque veicoli, tutti con uno o più cristalli infranti.

Sono stati quindi individuati i proprietari delle auto e dopo speditivi riscontri per il moldavo è scattata la denuncia per furto aggravato, danneggiamento, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e oggetti atti ad offendere. E’ stata inoltre richiesta l’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune.

La refurtiva recuperata è stata restituita ai proprietari.