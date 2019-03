Festa della Donna al Campus Industry Music

Venerdì 8 marzo Campus Industry Music & Idra Eventi, in collaborazione con ParmAwards, presentano “La Festa Della Donna!”, serata di concerti e

DJ set al femminile per tutta la notte. Una notte di divertimento e solidarietà per ridere e ballare, sentirsi leggere e felici e al tempo stesso contempo riflettere, informare e fare rete.

La parte musicale dal vivo è affidata a pH6 (alternative funky rock), Wahnsinn (acoustic duo), Go Away (hard rock), Fucking Cookies (punk rock/blues), Snei AP (alternative metal); ai concerti seguirà per tutta la notte il dj set di Vee Tridente.

Per raccontare la realtà di una città attiva e concreta a supporto delle donne in difficoltà, una realtà ai più estranea ma che non elude nessuno dal farne parte, saranno presenti le associazioni “Centro di Aiuto alla Vita di Parma” e “Centro Antiviolenza di Parma”, alle quali andrà parte dell’incasso della serata.

Il Centro Antiviolenza è un’associazione di volontariato gestita da un gruppo di donne, fondata nel 1985 e divenuta operativa nel 1991. Le volontarie e le operatrici dell’associazione si riconoscono nella relazione fra donne e sono legate dall’obiettivo di produrre libertà ed autonomia femminile. Al centro può rivolgersi ogni donna che abbia subito o stia subendo violenza in qualsiasi forma: fisica, psicologica, economica, sessuale. A ciascuna è garantito il più assoluto anonimato.

Il Centro di Aiuto alla Vita nasce a Parma quarant’anni fa con il fine specifico di promuovere la vita cercando di rimuovere gli ostacoli che potevano impedirne la nascita di una nuova. L’associazione si basa sui tre punti fondamentali di accoglienza, sostegno e distribuzione e, in concreto, aiuta le ragazze madri e le madri in difficoltà reperendo risorse finanziarie, alloggi e lavoro.

Sarà presente anche l’associazione “Maschi che si immischiano”, che si impegna a livello pubblico, culturale e sociale per contrastare e denunciare ogni forma di violenza di genere.

Apertura porte ore 22:00; ingresso 10 Euro.