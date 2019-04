Ecco i candidati di “Noi di Montechiarugolo” per Daniele Friggeri sindaco

Presentati ufficialmente sabato i candidati della lista “Noi di Montechiarugolo” per Daniele Friggeri sindaco. In una gremita sala dell’Hotel delle Rose di Monticelli, sedici candidati legati al proprio territorio, con esperienze nel volontariato o con azioni per la comunità, professionisti e già attivi nella politica, si sono presentati portando ognuno un tema diverso del programma elettorale intitolato “Un passo alla volta”: 8 punti da portare avanti, con calma ma impegno costante.

“La mia lista è composta da tanti giovani che si sono distinti per il loro impegno nella comunità, – ha commentato il candidato sindaco Friggeri – ma anche da consiglieri dell’attuale mandato, volti già noti della politica locale e professionisti che porteranno le loro preziose competenze tecniche. La lista è al 50% femminile. Confido molto, infatti, sul valore delle donne nella politica e niente ha a che fare con le quote rosa. La mia lista è composta da persone che hanno grande entusiasmo per il futuro e voglia di fare”.

I candidati per Daniele Friggeri sindaco di Montechiarugolo sono: Ballestri Serena, insegnante di 29 anni che vive a Basilicagoiano; Cabassa Cristina, dipendente di 52 anni che vive a Monticelli; Capretti Nicola, architetto, ha 47 anni e vive a Basilicanova; Cavatorta Roberto, architetto, ha 58 anni e vive a Monticelli; Fenga Massimiliano, agente di commercio , ha 29 anni e vive a Tortiano, è attuale consigliere di maggioranza in Comune; Ghiretti Irene, educatrice, ha 28 anni e vive a Monticelli. Mantelli Francesca, imprenditrice agricola, ha 28 anni e vive a Basilicagoiano, è attuale assessore del Comune di Montechiarugolo con delega, tra lediverse, per la cultura e la partecipazione; Meraviglia Giuseppe, pensionato, 66 anni e vive a Monticelli; Musolino Gian, manager, ha 52 anni e vive a Monticelli. Olivieri Maurizio, insegnante, ha 52 anni e vive a Monticelli; Pelizza Giulia, HR Specialist, ha 30 anni e vive a Monticelli; Piazza Giovanna, assicuratrice, ha 36 anni e vive a Monticelli; Scalvenzi Laura, insegnante, ha 27 anni e vive a Piazza; Schianchi Paolo, impiegato, ha 53 anni e vive a Basilicanova, è l’attuale capogruppo di maggioranza in Consiglio Comunale; Spotti Fabio, ingegnere, ha 35 anni e vive a Tortiano; Tonelli Francesca, casalinga, ha 49 anni e vive a Basilicanova, è la presidente del comitato genitori dell’istituto scolastico comunale.