Bologna Sonic Park: grandi nomi internazionali live

Slipknot, Salmo, J-Ax + Articolo 31, Skunk Anansie, Weezer, Greta Van Fleet, Subsonica, Afterhours, Bring Me The Horizon sono i protagonisti di Bologna Sonic Park, la prima edizione del festival che riporterà la grande musica nella storica Arena Joe Strummer, Parco Nord, dopo cinque anni di pausa.

Nell’area concerti open air più grande del capoluogo emiliano, ogni concerto sarà unico, con un assetto di posti in piedi, e sostenibile, con l’eliminazione totale di tutte le plastiche monouso.

Si parte giovedì 27 giugno con l’unica data italiana, dopo tre anni di assenza, degli Slipknot, la metal band di Corey Taylor & co. tra le più influenti del panorama metal degli ultimi 20 anni, che si presenta sul palco con le famose maschere che ne celano le sembianze. Più che un concerto, la prima data è un raduno dai suoni heavy che, a partire dalle ore 13.30, porta all’Arena Joe Strummer alcuni tra i nomi più influenti del metal mondiale: Amon Amarth, Testament, Corrosion of Conformity, Lacuna Coil ed Eluveitie.

Venerdì 28 giugno, dopo una prima tournée sold out nei palazzetti, approda a Bologna Salmo con il tour dell’album “Playlist” lanciato sul celebre sito hard “Pornhub”, con un’operazione di marketing fuori dagli schemi e in testa alle classifiche dopo aver infranto tutti i record su Spotify.

Sabato 29 giugno sarà il turno di J-Ax: in occasione dei 25 anni di carriera, ritornerà sul palco assieme agli Articolo 31, il gruppo che ha fatto la storia dell’hip hop italiano, per un viaggio esplosivo tra passato e presente.

Venerdì 5 luglio al Bologna Sonic Park celebrano i 25 anni di attività anche gli Skunk Anansie.

Domenica 7 luglio l’appuntamento è con l’unica data italiana del tour del nuovo album dei Weezer, la band che ha scritto i pezzi più importanti dell’emo/rock mondiale. Dopo un entusiasmante tour nei più importanti palazzetti italiani, martedì 9 luglio approdano all’Arena Joe Strummer i Subsonica con “8 Tour”. Unica data estiva italiana a Bologna, mercoledì 10 luglio, anche per i Greta Van Fleet, la giovane rock band americana dei tre fratelli Kiszka e Daniel Wagner considerata il fenomeno musicale del momento.

Festival nel Festival, Bologna Sonic Park ospiterà, inoltre, il 12 e 13 luglio la prima edizione di Indimenticabile: la rassegna indie dedicata alla “nuova” musica italiana che celebra con una due giorni il movimento indipendente nato fuori dai circuiti delle etichette discografiche e dai talent televisivi, arrivato oramai alle grandi platee partendo dal basso, dai concerti nei piccoli club e dal sostegno del mondo social. I nomi in line up: Gazzelle, nato e cresciuto nei piccoli club romani, già sold out al

Mediolanum Forum di Assago; gli Eugenio in Via Di Gioia e Postino, indicati come due tra le next big thing della musica italiana; Gemitaiz, uno dei nomi di punta del rap italiano; Ghemon, uno dei più talentuosi e apprezzati rapper italiani; Masamasa, nuovo fenomeno della scena “street pop”. Seguiranno altri annunci nelle prossime settimane.

Unico concerto del 2019 per Afterhours che, dopo la storica data sold out dello scorso aprile al Mediolanum Forum di Milano, infiammeranno le anime dei fan, giovedì 18 luglio.

Chiudono il festival, i Bring Me The Horizon che tornano in Italia, dopo il successo al Mediolanum Forum di Milano, per un’unica data, venerdì 19 luglio, al Bologna Sonic Park.

Bologna Sonic Park è organizzato da Vertigo, con il patrocinio del Comune di Bologna e in collaborazione con Reverse.

Vertigo è una delle agenzie leader in Italia nel settore della musica, fondata dai fratelli Andrea e Stefano Pieroni, si occupa di organizzare i tour di artisti internazionali, come Deep Purple, Iron Maiden, David Gilmour, e nazionali, come Subsonica e Caparezza; è la prima agenzia italiana ad aver firmato con Cts Eventim, il gruppo internazionale di servizi di ticketing (in Italia con Ticketone) e di entertainment dal vivo, che include numerose agenzie di concerti e festival in tutta Europa.

Dalla collaborazione con Reverse è nato nel 2018 il concept #SonicPark, con la prima edizione di Stupinigi Sonic Park, il primo festival in 300 anni di storia organizzato nello scenografico parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi, a Nichelino (Torino). L’obiettivo comune è quello di organizzare festival con concerti live di gruppi di rilievo internazionale in luoghi che sono patrimoni artistici e culturali, restituendo così al territorio e ai cittadini nuovi spazi, come il parco secolare di Stupinigi, o memorie condivise, come i ricordi nell’Arena Parco Nord di Bologna.

Oltre alla qualità, i Sonic Park puntano sulla sostenibilità per realizzare eventi a ridotto impatto ambientale. Con il progetto #SonicParkIsGreen, infatti, saranno eliminate tutte le plastiche monouso e utilizzati materiali compostabili.

PROGRAMMA

Giovedì 27 giugno, ore 13.30

Slipknot (unica data italiana) Amon Amarth, Testament, Corrosion of Conformity, Lacuna Coil, Eluveitie

Biglietti da 65 euro + dp

Venerdì 28 giugno, ore 21

Salmo “Playlist Summer Tour”

Biglietti a 30 euro + dp

Sabato 29 giugno, ore 21

J-Ax + Articolo 31 “25 anni”

Biglietti a 30 euro + dp

Venerdì 5 luglio, ore 20

Skunk Anansie “25Live@25”

Biglietti a 35 euro + dp

Domenica 7 luglio, ore 20

Weezer “The Black Album” (unica data italiana)

Biglietti a 40 euro + dp

Martedì 9 luglio, ore 20

Subsonica “8 Tour”

Biglietti a 25 euro + dp

Mercoledì 10 luglio, ore 20

Greta Van Fleet “March of the peaceful army” (unica data italiana)

Biglietti a 40 euro + dp

Indimenticabile Festival

venerdì 12 luglio – Gazzelle, Eugenio in Via Di Gioia, Postino + molti altri TBA

sabato 13 luglio – Gemitaiz, Ghemon, Masamasa + molti altri TBA

Biglietti a 35 euro + dp, abbonamento per le due giornate a 60 euro + dp

Giovedì 18 luglio, ore 20

Afterhours (unico concerto 2019)

Biglietti da 25 euro + dp

Venerdì 19 luglio, ore 20

Bring Me The Horizon “First love world tour” (unica data italiana)

Biglietti da 40 euro + dp

I biglietti dei concerti di Bologna Sonic Park sono acquistabili esclusivamente sul circuito Ticketone e nei giorni di concerto alla biglietteria allestita all’Arena Joe Strummer, Parco Nord.