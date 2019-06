Evade dai domiciliari e cade da un albero: arrestato moldavo

Il personale delle Volanti ha tratto in arresto per il reato di evasione un cittadino moldavo di 31 anni che si era allontanato dalla propria abitazione dove stava scontando la pena degli arresti domiciliari. Nel dettaglio è giunta una segnalazione al 113 da parte del locale Pronto Soccorso in quanto il personale medico del 118 aveva soccorso un uomo che si trovava riverso per terra in via Palermo.

L’uomo lamentava un forte dolore al piede sinistro in quanto era caduto poco prima da un albero presente nel cortile condominiale della sua abitazione per raccogliere della frutta. Giunti in ospedale gli agenti della Polizia di Stato hanno accertato che l’uomo era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e che si era allontanato dalla propria abitazione e pertanto lo hanno arrestato per evasione.

Ieri si è tenuto il processo di convalida dell’arresto e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente l’uomo è stato condannato all’obbligo di presentazione alla P.G.