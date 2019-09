Venerdì il Ristorante Olfattivo di Hilde Soliani a Parma

Venerdì 20 settembre alle ore 20.00 al Ristorante Sapori del Mondo in via Emilia Ovest, 17 a Parma andrà in scena il “Ristorante Olfattivo” di Hilde Soliani. (leggi intervista)

Un’artista e performer eclettica e innovativa, creatrice di profumi per grandi maison dell’alta moda e antesignana di progetti innovativi in collaborazione con importanti Università e chef stellati, come le bolle di sapone commestibili e il panettone profumato.

Bendati i commensali verranno accompagnati in un viaggio di degustazione multisensoriale dell’olfatto e del gusto molto particolare e suggestivo.

La Soliani è talmente originale e innovativa che non poteva fermarsi alla “semplice” creazione di profumi – e come lei stessa spiega:

“Provengo da dieci anni d’esperienza come performer teatrale che a malincuore ho dovuto abbandonare per seguire al meglio l’attività profumiera. Essendo in primis donna e mancandomi il palcoscenico mi inventai performances sensoriali, scoprendo poi di aver creato un nuovo format che da anni riscuote successo più all’estero che in Italia- tanto da diventare argomento di lezione e studio presso Università e Scuole di Alta Formazione”.

A seguire cena con menù a base di pesce curato dagli chef del ristorante che comprende entrée di gamberi saltati in insalata, risotto mantecato ai frutti di mare, trancio di orata con capperi, patate e agrumi siciliani, accompagnati, a dal bianco fermo Grillo di Sicilia.

Per ulteriori informazioni e per aderire – fino ad esaurimento posti – è possibile contattare il numero 338 5219408 entro il 19 settembre.