Ritornano dalla preistoria i Dino&Company per sostenere l’Ospedale dei Bambini

E’ stata presentata oggi all’Ospedale dei Bambini l’iniziativa promossa da Conad “Dino&Company” che sarà attiva dal primo ottobre in tutti i punti vendita in cui opera Conad Centro Nord: Lombardia e Emilia Romagna (per le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia). Fino al 31 ottobre, con una spesa minima di 25 € più un contributo di 4,50 € si potrà avere uno dei 7 peluche rappresentanti animali preistorici: 5 sono dinosauri (tirannosauro – stegosauro – triceratopo-pteranodonte- brachiesauro) e 2 sono gli amici dell’era glaciale (mammut e tigre dai denti a sciabola).

Ci sarà una giocosa novità: con l’acquisto di tre peluche (anche in momenti diversi) il cliente potrà ricevere “IN REGALO” uno dei quattro Dino Puzzle in 3D (1 puzzle per ogni 3 peluche acquistati). Per ciascun peluche saranno destinati in beneficenza 0,50 euro a favore di enti e associazioni territoriali a sostegno di sei progetti solidali rivolti per lo più ai bambini.

Per la provincia di Parma la donazione sarà a favore dell’acquisto di una strumentazione per la Terapia intensiva pediatrica, una nuova area ad alta intensità di cura di prossima realizzazione che completa il progetto originario dell’Ospedale dei Bambini Pietro Barilla. I nuovi spazi sorgeranno al secondo piano dell’Ospedale dei Bambini, accanto alla Chirurgia pediatrica e alla Neonatologia, avranno box singoli per il piccolo paziente e i propri genitori. Un’area di lavoro e monitoraggio open space oltre a locali per medici e infermieri.

Dal 2011 ad oggi Conad Centro Nord ha donato 112 mila euro a progetti inerenti all’Ospedale dei Bambini passando dall’Albero degli Amici, ai Cuccioli del Cuore, alle Luci del Cuore e ai mitici Supercoccolosi.

“Dopo 9 anni di collaborazioni Conad sente sempre più l’esigenza di andare al di là della sua natura commerciale e di impegnarsi a sostegno di progetti che valorizzino il territorio e le comunità di cui facciamo parte” afferma Paolo Incerti, Vice Presidente di Conad Centro Nord e continua: “Ne è una dimostrazione la collaborazione che da anni ci vede al fianco dell’Ospedale dei Bambini di Parma e che ci vede oggi a presentare questa nuova iniziativa e a discuterne già di future. Ci auguriamo un grande successo anche per i protagonisti della preistoria di quest’anno contando sempre sulla generosità degli abitanti di Parma”.

“Grazie al sostegno di Conad – spiega il prof. Gian Luigi de’Angelis, direttore del dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – da anni portiamo avanti progetti importanti per l’Ospedale dei Bambini. Veri progetti che fanno si che l’Ospedale dei Bambini possa essere un riferimento importante per i piccoli pazienti e per le loro famiglie. Ringrazio quindi, fin da ora, tutti coloro che vorranno sostenere questo nuovo progetto”

Un ringraziamento a Conad arriva da Sandra Rossi, direttore della 1°Anestesia e rianimazione del Maggiore e del dipartimento interaziendale di Emergenza-Urgenza e da Massimo Fabi, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

“Anche quest’anno – conclude Fabi – ringraziamo Conad per aver sostenuto questo ambizioso progetto contiamo di partire con la fase strettamente operativa già dai nel corso del prossimo anno. La terapia intensiva pediatrica rappresenta per l’Azienda un investimento importante che stiamo portando a termine grazie al sostegno di Fondazione Ospedale dei Bambini, Associazione Noi per Loro e Conad Centro Nord”