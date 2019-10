Rinnovato l’impianto sportivo in gestione alla società San Leo

Si sono conclusi gli interventi migliorativi dell’impianto sportivo gestito dalla società San Leo, in via Guastalla.

L’intervento promosso dall’assessorato ai lavori pubblici, guidato da Michele Alinovi, in sinergia con l’assessorato allo sport, di Marco Bosi, ha comportato costi pari a 140 mila euro. Una bella festa di bambini, sportivi, e famiglie del quartiere ha salutato le prime partite nei campi di Via Guastalla con le migliorie inaugurate dall’Assessore Alinovi. Il momento è stato dedicato a Germano Villazzi storico presidente della San Leo, insignito di civica benemerenza un paio d’anni fa. Dopo la benedizione di Don Mario Ghirardi alla presenza Enore Cozzi attuale Presidente della San Leo è stato donato un omaggio floreale alla vedova, alla figlia e alla nipote dell’imprenditore e grande appassionato di calcio che per anni è stato ai vertici della società .

Le lavorazioni hanno interessato la riqualificazione dell’area esterna di pertinenza dello spazio spogliatoi con la realizzazione, per ragioni di sicurezza, di una protezione del traliccio dell’alta tensione sul lato nord est; la creazione di uno spazio coperto sul percorso del lato ovest del blocco spogliatoi e la rimodulazione e riqualificazione degli spazi interni agli spogliatoi e la riconversione a spogliatoio de locale palestra. “I nuovi spogliatoi della San Leo testimoniano l’attenzione dell’Amministrazione per il San Leonardo e a questa società sportiva che tanto fa per il quartiere.”

Ha detto Michele Alinovi “E’ inevitabile, oggi, ricordare la figura di Germano Villazzi, che ha fatto un percorso significativo con il Comune per arrivare a questo traguardo. L’Amministrazione dimostra un’attenzione particolare per il San Leonardo. Sono stati riqualificati diversi plessi scolastici, stanno prendendo il via i lavori per il nuovo WorkOut Pasubio, per un nuovo centro civico che offrirà servizi culturali e ricreativi, a nord nel Paradigna sta iniziando anche il cammino dell’ex Cral Bormioli. Lì nascerà un nuovo centro sportivo. Le tante persone che questa inaugurazione ha raccolto, il clima di festa testimonia un quartiere vivo, le tante iniziative dell’Amministrazione la volontà di sostenerlo e di offrire ai suoi residente servizi e luoghi che possano essere far crescere cittadini responsabili”.



L’intervento inaugurato oggi, nato in base alle istanze condivise con la società sportiva San Leo, ha visto il rifacimento della pavimentazione esterna, la rimozione di alcune baracche esistenti, sostituite con nuove di migliore qualità, l’installazione di nuovi corpi illuminanti, il rifacimento della tettoia situata sul lato ovest degli spogliatoi con l’inserimento di due panchine. Per gli spogliatoi, le modifiche interne hanno riguardato principalmente la riqualificazione dei servizi igienici e la rimodulazione degli spazi. Sono stati sostituiti gli infissi interni ed esterni e creati un antibagno e due wc, di cui uno per disabili. L’opera è stata completata con il rifacimento dei tinteggi interni ed esterni.