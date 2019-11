Salvini: “Siamo al fianco delle cooperative che aiutano la crescita del territorio. E in Emilia Romagna di cooperative sociali vere ce ne sono tante”

Nel suo intervento al Paladozza di Bologna per l’apertura della campagna elettorale di Lucia Borgonzoni, Matteo Salvini riconosce il grande valore della cooperazione in Emilia Romagna: “L’Emilia Romagna non chiede l’elemosina, chiede merito. Noi saremo al fianco in Umbria, dove abbiamo appena vinto, e in Emilia Romagna, dove ci prepariamo a vincere, anche di tutto quel mondo sano della realtà delle cooperative vere che aiutano la crescita del territorio. Queste cooperative non vanno confuse con le false cooperative che sfruttano i lavoratori per non pagare le tasse che dovrebbero. E qui in Emilia Romagna di cooperative sociali che avviano al lavoro ce ne sono e con loro lavoreremo.”

Le vere cooperative non vanno confuse con le false

Il contrasto alle false cooperative è da tempo una battaglia del mondo cooperativo che ha raccolto 110.000 firme per avviare l’iter di una proposta di legge di iniziativa popolare (leggi) che rimuova queste forme di illegalità e di distorsione del mercato. AM