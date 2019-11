Un panettone per la vita: scegli il regalo giusto dell’Associazione Donatori di Midollo Osseo

I volontari dell’associazione ADMO (Associazione Donatori di Midollo Osseo) tornano in piazza e saranno presenti con l’iniziativa “Un Panettone per la Vita” da fine novembre.

Nei gazebo e nei desk ADMO allestiti per l’occasione potrete trovare, a fronte di un’offerta, panettoni con canditi ricoperti di glassa alla nocciola o ripieni di cioccolato e pandori racchiusi in eleganti confezioni.

I panettoni e i pandoro ADMO sono due volte buoni: l’iniziativa aiuta a divulgare il messaggio di solidarietà e a raccogliere fondi a sostegno di tutte quelle attività di sensibilizzazione fondamentali per aumentare il numero degli iscritti al registro Donatori (IBMDR).

I volontari durante le giornate, infatti, sono disposizione anche per chiarire ogni dubbio e fornire tutte le informazioni necessarie per diventare donatori di midollo osseo. “Un Panettone per la Vita” ha permesso in questi anni di informare la popolazione sulla donazione aumentando sensibilmente il numero dei donatori italiani iscritti al registro. Un numero che purtroppo non è sufficiente, perché in caso di donatore non consanguineo la compatibilità con la persona malata in attesa di trapianto si verifica in 1 caso su 100.000.

Tutte queste attività vengono svolte grazie all’autofinanziamento e alle donazioni, costi sostenuti per merito della generosità di tutti voi. Per maggiori informazioni sulla campagna e sulle piazze: https://admoemiliaromagna.it/natale/ Per tutte le info sulla donazione: www.iltipogiusto.it